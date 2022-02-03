Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin 'problem çocuk'u Sinan Gümüş! Pereira kadro dışı bıraktı yine de gitmiyor!
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışına girmek için çabalayan Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş ile başı belada. Geçtiğimiz sezon beklenileni karşılayamayan Sinan Gümüş, Vitor Pereira'nın kendisini kadro dışı bırakmasına rağmen tüm teklifleri reddedip Fenerbahçe'de kaldı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Sinan Gümüş beklentilerin çok uzağında kaldı.
Gösterdiği kötü performansın ardından bu sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakılan tecrübeli yıldız kendisine yapılan tüm teklifleri reddedip Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti.
1.5 yılda Sarı-Lacivertli kulüpte 15 milyon liraya yakın para kazanan Sinan Gümüş, yönetimin canını sıkmaya devam ediyor. Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen imzaları attıramadı.
Bunun en büyük nedenlerinden birisi Sinan Gümüş oldu. Yönetimin Efecan'a karşılık Alanyaspor'a teklif ettiği Sinan, Turuncu-Yeşilli kulüple anlaşamadı.
Alanyaspor, 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 5.5 milyon lira teklif ederken, Sinan'ın Fenerbahçe'de kazandığı ücret olan 9.5 milyon lirayı istediği öğrenildi. Görüşmeler bu noktada tıkanınca, Efecan Karaca'nın transferi de gerçekleşmedi.