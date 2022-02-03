Kartal, G.saray’ın 7 aydır peşinden koştuğu Gedson’u 1.5 saatte bitirdi!





İLK ADIMI BULUT ATTI

Önceki gece menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'ın tamamen devre dışı kalması sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle temas sağladı. Bunun üzerine Siyah- Beyazlılar, saatler gece yarısını geçtiği sırada transfer için düğmeye bastı. Menajer Bulut hem Beşiktaş ve Portekizli yıldız arasındaki maaş pazarlıklarına hem de Benfica ile bonservis görüşmelerine aracılık etti. İlk olarak Gedson'la el sıkışıldı. Saatler 01.30'u gösterdiğinde ise Portekiz kulübüyle kesin mütabatak sağlandı. Böylece Beşiktaş, Galatasaray'ın haziran başından bu yana transfer etmek için uğraştığı 23 yaşındaki futbolcuyu sadece 1.5 saatte renklerine bağladı. Bu sezon yabancı kontenjanında ve harcama limitlerinde sorun yaşamak istemeyen Siyah-Beyazlılar, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Gedson'u 5 aylığına Rizespor'a kiraladı.