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    Kartal, G.saray’ın 7 aydır peşinden koştuğu Gedson’u 1.5 saatte bitirdi!

    Galatasaray’ın devre dışı kalması sonrası Benfica ile temasa geçen Beşiktaş gece yarısında yaptığı müthiş operasyonla işi bitirdi. Siyah-Beyazlılar sezon sonu kadrosuna katacağı Gedson için 5 taksitle 6 milyon Euro ödeyecek.

    Gece yarısı operasyonu

    Ara transferde sessiz bir görüntü çizen Beşiktaş bombayı patlattı... Siyah- Beyazlılar, Galatasaray'ın transferdeki gözdesi olan Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Gece yarısı operasyonuyla biten transferin hikayesine TAKVİM ulaştı.



    İLK ADIMI BULUT ATTI
    Önceki gece menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'ın tamamen devre dışı kalması sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle temas sağladı. Bunun üzerine Siyah- Beyazlılar, saatler gece yarısını geçtiği sırada transfer için düğmeye bastı. Menajer Bulut hem Beşiktaş ve Portekizli yıldız arasındaki maaş pazarlıklarına hem de Benfica ile bonservis görüşmelerine aracılık etti. İlk olarak Gedson'la el sıkışıldı. Saatler 01.30'u gösterdiğinde ise Portekiz kulübüyle kesin mütabatak sağlandı. Böylece Beşiktaş, Galatasaray'ın haziran başından bu yana transfer etmek için uğraştığı 23 yaşındaki futbolcuyu sadece 1.5 saatte renklerine bağladı. Bu sezon yabancı kontenjanında ve harcama limitlerinde sorun yaşamak istemeyen Siyah-Beyazlılar, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Gedson'u 5 aylığına Rizespor'a kiraladı.



    MAAŞI 1.3 MİLYON EURO
    Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, yeni sezondan itibaren 23 yaşındaki futbolcuya 1.3 milyon Euro maaş ödeyecek. Ayrıca Benfica'ya Gedson'un bir sonraki satışından yüzde 50 pay verilecek.



        G.SARAY SORUSUNA YANIT YOK
        Gedson Fernandes, İstanbul'a indikten sonra kendisine Galatasaray ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtsız bıraktı. Sosyal medyadaki G.Saray paylaşımlarını hesabından kaldırdı.



        TASARRUF BEŞİKTAŞ'A AİT
        Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes transferi ile ilgili A Spor'a konuştu. Kıran, "Biz Rizespor olarak Gedson Fernandes'in kiralama bedelini tamamen ödüyoruz. Sezon sonundaki tasarruf Beşiktaş'a ait, ondan sonrası onları ilgilendiriyor. Seneye de fırsat olursa, o da memnun kalırsa Gedson ile beraber devam etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor Kartal, G.saray’ın 7 aydır peşinden koştuğu Gedson’u 1.5 saatte bitirdi!
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