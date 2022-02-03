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    Gedson Beşiktaş’a imza attı.... Elmas tepkilere karşılık açıklama yaptı

    Sarı-Kırmızılılar’ın Başkanı Burak Elmas, “Benfica bizden iki sezon için 1 milyon Euro kira ücreti, 7.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu istedi. Biz finansal nedenlerle transferi istemedik... Gedson’u isteseydik alırdık” dedi.

    Gedson’u isteseydik alırdık
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    Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, "Gedson taraftarımızın çok sevdiği, genç bir yıldız adayı. Fakat bu kadro planlamamızda ve yabancı planlamamızda ilk öncelikle hızlı ihtiyacımız olan noktalara yöneldik.

    Sınırsız yabancı hakkı yok. Mevcut sözleşmesi olan oyuncularımız var. Benfica bizden 2 sezon için 1 milyon Euro kira ücreti istedi, 7.5 milyon Euro da satın alma istedi.

    10 milyon Euro teklif gelirse o teklifle oyuncunun gitme hakkıyla ilgili teklif verdi. Kulübün finansal durumu açısından, önümüzdeki sene kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmayı karar verdik. Gedson'u isteseydik alırdık" dedi.

        Elmas, "Defansif orta saha eksikliğimizi Şilili Pulgar ile kapattık. Pena'nın Muslera'nın arkasında kalmayı kabul etmesi önemliydi. Bartuğ, Galatasaray tesislerinde kalıyor, yemeğini yiyor ve a takım ile maça çıkıyor.

        Galatasaray'ın bu kadar güvendiği bir oyuncu eğer kulübüne güvenmiyorsa Galatasaray'da yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor Gedson Beşiktaş’a imza attı.... Elmas tepkilere karşılık açıklama yaptı
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