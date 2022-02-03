Gedson Beşiktaş’a imza attı.... Elmas tepkilere karşılık açıklama yaptı

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, "Gedson taraftarımızın çok sevdiği, genç bir yıldız adayı. Fakat bu kadro planlamamızda ve yabancı planlamamızda ilk öncelikle hızlı ihtiyacımız olan noktalara yöneldik.
Sınırsız yabancı hakkı yok. Mevcut sözleşmesi olan oyuncularımız var. Benfica bizden 2 sezon için 1 milyon Euro kira ücreti istedi, 7.5 milyon Euro da satın alma istedi.
10 milyon Euro teklif gelirse o teklifle oyuncunun gitme hakkıyla ilgili teklif verdi. Kulübün finansal durumu açısından, önümüzdeki sene kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmayı karar verdik. Gedson'u isteseydik alırdık" dedi.