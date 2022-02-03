Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi! Erick Pulgar kimdir?

GÜNEY AMERİKA'NIN EN BÜYÜĞÜ!

2015-16 sezonunda, sadece masallarda denk gelinebilecek bir hikaye yaşandı. Şili Milli Futbol Takımı, o yıl Güney Amerika Kupası'nı müzesine götürdüğünde Erick Pulgar da kadroda yer alıyordu. O dönem 21 yaşında olan orta saha, Copa America'yı kazanma başarısını elde etti.

Bu gelişme, Şilili yıldızın kariyer basamaklarını hızla tırmanmasına aracı olurken piyasa değerini de hızla arttırdı. Bologna, Şilili yıldızı 4 yıl süreyle kadrosunda tuttu. Diğer bir deyişle cilalayıp parlattı. Ülkenin köklü takımlarından Fiorentina, Pulgar'ın daha da popüler hale gelmesini beklemeden erken davranıp servet değerinde bir bedelle oyuncuyu transfer etti.