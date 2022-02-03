Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi! Erick Pulgar kimdir?

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar bugün İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılı takımın Fiorentina'dan kiraladığı 28 yaşındaki futbolcunun uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Şilili orta saha sağlık kotrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak.
ERICK PULGAR KİMDİR?
Erick Pulgar, tam adıyla Erick Antonio Pulgar Farfan; 15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin Antofagasta kentinde dünyaya geldi. 28 yaşındadır ve merkez orta saha ile önlibero hattında oynayabilmektedir.
Akranlarının futbola ilgisinden ötürü küçük yaşlardan itibaren tüm dünyayı kasıp kavuran bu spor dalına merak sardı. Uzun boyu ve güçlü yapısıyla arkadaşları arasından kolaylıkla sıyrılan Pulgar, ilk etapta ülkenin amatör takımlarında mücadele etti.
Çocuk yaşta Miramar Sur Este'de oynadı. Buradaki performansı onu doğduğu kentin en büyük takımına; yani Antofagasta'ya taşıdı. İlk kez bu takımda profesyonel olduğunda henüz 19 yaşındaydı. 4 yıl süreyle Antofagasta'da kaldıktan sonra ülkenin lokomotif kulüplerinden Universidad Catolica'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 9 yıllık profesyonel futbol hayatının en çarpıcı başarısını da bu yıllarda elde etti.