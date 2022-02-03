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    • Spor
    • 03.02.2022 13:11
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    • 03.02.2022 13:22
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    Özel Haber I VAR sonrası zirve artık bordo mavi! Dikkat çeken istatistik

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor Süper Lig'de lider bir şekilde koltuğunda oturuyor. Fırtına, VAR sisteminin Süper Lig’de uygulanmaya başlamasından sonra yukarıya doğru tırmanışını sürdürdü. VAR sonrası Trabzonspor ligde 253 puan topladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I VAR sonrası zirve artık bordo mavi

    Trabzonspor, Süper Lig'de 23 hafta sonunda topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor… Bordo-Mavililer en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde zirvede yer alıyor…

    Karadeniz Fırtınası, VAR sisteminin Süper Lig'de uygulanmaya başlamasından sonra yukarıya doğru tırmanışını sürdürdü. Bordo-Mavililer doğru yapılanma ve doğru transferlerle birlikte ezeli rakiplerine fark atmış durumda.

    Süper Lig'de VAR (Video Yardımcı Hakem Sistemi) uygulaması 2018-2019 sezonundan bu yana uygulanmaya başlandı. Bu tarihten sonra 4 büyüklerin topladığı puanlara bakıldığında ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

        Şu anda lider durumda bulunan Bordo-Mavililer, VAR sonrası toplanan puanlara bakıldığında da zirveyi kimseye kaptırmadı.

        VAR sonrası Trabzonspor ligde 253 puan topladı… Onu 247 puanla Beşiktaş takip etti. Galatasaray, VAR'ın hayatımıza girmesinden sonra 236 puan çıkardı. Fenerbahçe ise 218 puanda kaldı.

        VAR SONRASI PUAN DURUMU

        Trabzonspor 253 puan
        Beşiktaş 247 puan
        Galatasaray 236 puan
        Fenerbahçe 218 puan
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