Özel Haber I VAR sonrası zirve artık bordo mavi! Dikkat çeken istatistik

Şu anda lider durumda bulunan Bordo-Mavililer, VAR sonrası toplanan puanlara bakıldığında da zirveyi kimseye kaptırmadı.

VAR sonrası Trabzonspor ligde 253 puan topladı… Onu 247 puanla Beşiktaş takip etti. Galatasaray, VAR'ın hayatımıza girmesinden sonra 236 puan çıkardı. Fenerbahçe ise 218 puanda kaldı.



VAR SONRASI PUAN DURUMU

Trabzonspor 253 puan

Beşiktaş 247 puan

Galatasaray 236 puan

Fenerbahçe 218 puan