Galatasaray'da orta sahaya Şilili çilingir! Erick Pulgar'la anlaşma tamam

28 yaşındaki Şilili ön libero, bu sezon 8 mata görev yaparken 1 de asiste imza attı. Toplamda 441 dakika süre aldı. İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Pulgar'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro. Yıldız futbolcu, 2019 yılında Bologna'dan Fiorentina'ya 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN