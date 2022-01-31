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    • 31.01.2022 11:11
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    • 31.01.2022 11:19
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    Galatasaray'da orta sahaya Şilili çilingir! Erick Pulgar'la anlaşma tamam

    SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala gaza basan Galatasaray, Fiorentina'nın yıldızı Erick Pulgar ile anlaşma sağladı. Kilit pas uzmanı Şilili futbolcu sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da orta sahaya Şilili çilingir

    Transferde gaza basan Galatasaray, İtalyan ekibinin yıldızı ile anlaşma sağladı. Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

    Erick Pulgar tam bir kilit pas uzmanı... Öyle ki 2018-19 ve 2019-20 sezonlarındaki performansı ile adından söz ettirmeyi başardı.

    2018-19 sezonunda, 5 büyük ligde en fazla kilit pas atan oyuncular sıralamasında ilk 3'te yer aldı. O sezon Alexander Arnold 37 kilit pasla ilk sırada yer alırken Erick Pulgar 32 ile 3. sırada kendine yer buldu.

        1 sezon sonra ise 5 büyük ligde yine üst sıralardaydı. Maç başına 3.1 kilit pas atan Pulgar yine 3. sıradaydı. O sezon 4.3 kilit pas atan Dimitri Payet ise zirvede yer aldı.

        28 yaşındaki Şilili ön libero, bu sezon 8 mata görev yaparken 1 de asiste imza attı. Toplamda 441 dakika süre aldı. İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Pulgar'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro. Yıldız futbolcu, 2019 yılında Bologna'dan Fiorentina'ya 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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