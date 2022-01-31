Galatasaray'da orta sahaya Şilili çilingir! Erick Pulgar'la anlaşma tamam

Transferde gaza basan Galatasaray, İtalyan ekibinin yıldızı ile anlaşma sağladı. Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
Erick Pulgar tam bir kilit pas uzmanı... Öyle ki 2018-19 ve 2019-20 sezonlarındaki performansı ile adından söz ettirmeyi başardı.
2018-19 sezonunda, 5 büyük ligde en fazla kilit pas atan oyuncular sıralamasında ilk 3'te yer aldı. O sezon Alexander Arnold 37 kilit pasla ilk sırada yer alırken Erick Pulgar 32 ile 3. sırada kendine yer buldu.