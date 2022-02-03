Fenerbahçe 21 yaşındaki sol bek Evren Elmalı için Kasımpaşa ile masaya oturdu

Fenerbahçe sol bek transferinde Süper Lig'e yöneldi. Sarı- Lacivertli kurmaylar 21 yaşındaki Eren Evren Elmalı için Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da genç oyuncunun transferine onay verdiği bildirildi. Eren Evren Elmalı'nın çubuklu formayı giymeye sıcak baktığı Kasımpaşa kulübü ile pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin teklifi ile Kasımpaşa'nın talebi arasında çok fazla fark bulunmadığı anlaşmanın her an sağlanabileceği bildirildi. Eren Evren Elmalı sol bek dışında orta saha sol ve sağ bek mevkilerinde de forma giyebiliyor. Bu arada Fenerbahçe'nin daha önce anlaştığı Watford'un sol beki Danny Rose'dan vazgeçtiği de öğrenildi. Danny Rose'un sakatlık probleminin olduğu ve Sarı-Lacivertli kurmayların bu riski göze almadığı ifade edildi.