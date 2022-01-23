Son dakika transfer haberleri... İşte Fenerbahçe'nin yerli sol bek adayı: Eren Evren Elmalı

Filip Novak'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle sol bek transferi için arayışlarına hız veren Fenerbahçe, listesindeki Fildişili Ghislain Konan ve Alman Nico Schulz'un yanı sıra yerli sol bek hedefini de belirledi.
Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi... Sarı-Lacivertliler takımın tek alternatifsiz bölgesi olarak dikkat çeken sol bek mevkisine takviye yapmak için bir süredir temaslarını sürdürürken, Sivasspor maçında Filip Novak'tan gelen kötü haber sonrası transfer çalışmaları daha da hızlandı.
Takımın tek sol beki olan Filip Novak'ın Sivas maçında sakatlanması ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması üzerine Fenerbahçe yönetimi, transfer listesine bir yeni ismi daha ekledi.