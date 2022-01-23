Son dakika transfer haberleri... İşte Fenerbahçe'nin yerli sol bek adayı: Eren Evren Elmalı

Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi... Sarı-Lacivertliler takımın tek alternatifsiz bölgesi olarak dikkat çeken sol bek mevkisine takviye yapmak için bir süredir temaslarını sürdürürken, Sivasspor maçında Filip Novak'tan gelen kötü haber sonrası transfer çalışmaları daha da hızlandı.