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    • Spor
    • 23.01.2022 13:37
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    • 23.01.2022 13:37
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    Son dakika transfer haberleri... İşte Fenerbahçe'nin yerli sol bek adayı: Eren Evren Elmalı

    Son dakika transfer haberleri... Sol bek için daha önce Borussia Dortmund'dan Nico Schulz ve Reims'ten Ghislain Konan için nabız yoklayan Sarı-Lacivertli yönetim, Kasımpaşa'nın 20 yaşındaki sol beki Eren Evren Elmalı'yı da alternatifler arasına ekledi.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    İşte Fenerbahçe’nin yerli sol bek adayı

    Filip Novak'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle sol bek transferi için arayışlarına hız veren Fenerbahçe, listesindeki Fildişili Ghislain Konan ve Alman Nico Schulz'un yanı sıra yerli sol bek hedefini de belirledi.

    Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi... Sarı-Lacivertliler takımın tek alternatifsiz bölgesi olarak dikkat çeken sol bek mevkisine takviye yapmak için bir süredir temaslarını sürdürürken, Sivasspor maçında Filip Novak'tan gelen kötü haber sonrası transfer çalışmaları daha da hızlandı.

    Takımın tek sol beki olan Filip Novak'ın Sivas maçında sakatlanması ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması üzerine Fenerbahçe yönetimi, transfer listesine bir yeni ismi daha ekledi.

        Sol bek için daha önce Borussia Dortmund'dan Nico Schulz ve Reims'ten Ghislain Konan için nabız yoklayan Sarı-Lacivertli yönetim, Kasımpaşa'nın 20 yaşındaki sol beki Eren Evren Elmalı'yı da alternatifler arasına ekledi.

        Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa forması altında 20 maça çıkan ve 1 asist yapan Eren Evren Elmalı transferine takımdaki yabancı kontenjaının dolu olması ile olumlu bakan Fenerbahçe yönetimi, ayrıca genç oyuncuyu geleceğe yatırım olarak görüyor.

        Fenerbahçe'nin Ümit Milli Takım forması da giyen Eren için Kasımpaşa'ya para+takas teklifi yapmayı hedeflediği belirtiliyor.
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