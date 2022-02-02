SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş transfer açıklaması! Takvim.com.tr duyurmuştu Pulgar ve Gomis tamam

Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla eleştirilerin hedefi olan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, açıklamalarında daha önce Takvim.com.tr'nin duyurduğu Erick Pulgar ve Gomis transferinin bittiğini duyurdu.
İşte Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Transfer sürecinde hakikaten verilmesi gereken kararlar oluyor. Mevcut bir yabancı hakkı var. Seneye 14 oyuncudan 12'ye düşecek. Sakatlarımız var. Bunların hepsinin aynı anda düşünüp ekisklerin giderilmesi gerekiyor. Torrent ve Luis Campos'la geceli gündüzlü çalışmalar yaptık. Son dönemde hiç alışkın olmadığımız ve kabul edemeyeceğimiz bir lig sıralamasındayız. Çok önemli eksiğimiz olan noktaları belirledik.
"OKAN KOCUK İÇİN GÖRÜŞTÜK AMA OLMADI, PENA'YI ALDIK"
Önceliğimiz kaleciydi. Muslera'nın sakaltığı vardı. Şubat sonu, mart başı dönmesini bekliyoruz. 3-4 tane kaleciyle görüştük. Türk kalecilerle de görüştük. Okan için Giresunspor'la görüştük. Sezon başında kiralamıştık. Ligde çok önemli hedefleri olduğu için vermek istemediler. Başka yerli kalecilerle de görüştük ancak sonuç alamadık. Sonra yabancı kalecilerle görüştük ve Pena'da karar kıldık. Bedava kiraladık. Ücret ödemedik.
"PULGAR TRANSFERİNİ TAMAMLADIK"
Defansif orta sahada da eksiğimiz vardı. Bu eksiğimizi Pulgar'la kapattık. Uzun görüşmeler sonrasında sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiraladık. Buraya gelip resmi imzaları atmasını bekliyoruz. Şu an Bolivya'da milli maç için. O da hemen hazır, takıma katkı verecek oyuncu.