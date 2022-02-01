takvim.com.tr transferi yazmıştı! Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi



Havaalanında konuşan Bafetimbi Gomis, "Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü ve burada güzel işler yapacağız. Galatasaray'a geri döneceğim demiştim. Bugün benim için çok özel bir gün. Galatasaray için oynamak çok özel bir duygu. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz." dedi.