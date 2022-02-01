Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.02.2022 19:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2022 19:33
    ABONE OL

    takvim.com.tr transferi yazmıştı! Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi

    takvim.com.tr Bafetimbi Gomis ile Galatasaray'ın yeniden anlaşacağını ilk olarak duyurmuştu. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

    Gomis Galatasaray için İstanbul’a geldi

    takvim.com.tr Bafetimbi Gomis ile Galatasaray'ın yeniden anlaşacağını ilk olarak duyurmuştu. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan ve daha yukarıları zorlamak isteyen Aslan, kadrosunu eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile takviye yaptı.

    Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Fransız yıldızın 1.5 yıllık ücretinin bonuslarla birlikte 2.25 milyon Euro olması bekleniyor.

        "BUGÜN BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN"


        Havaalanında konuşan Bafetimbi Gomis, "Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü ve burada güzel işler yapacağız. Galatasaray'a geri döneceğim demiştim. Bugün benim için çok özel bir gün. Galatasaray için oynamak çok özel bir duygu. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz." dedi.

        GALATASARAY'A GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM


            10 gol atması durumunda sözleşmesi uzayacak olan Gomis, "10 gol atabilecek misin?" şeklindeki soruya, "Tek tek gideceğim. Öncelikle maçları kazanmamız önemli. Galatasaray'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Öncelikli hedefimin Galatasaray'ın 6 aylık süreçte başarıya ulaşması." yanıtını verdi.

            BAFETIMBI GOMIS KİMDİR?
            Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı oldu. Söz konusu dönemde kazanılan şampiyonlukta en çok katkı veren isimlerden biri olan golcü futbolcu, daha sonrasında Al Hilal'in yolunu tuttu.

            Gomis geçen sezon 42 maçta 30 gol atarken Al-Hilal Riyad formasıyla çıktığı 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı. Gomis bu sezon ise 19 maçta 9 gol kaydetti.
                Rusya askerlerini bir an önce çekmeli
                Haberler Spor takvim.com.tr transferi yazmıştı! Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi
                    SON DAKİKA