takvim.com.tr transferi yazmıştı! Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi

takvim.com.tr Bafetimbi Gomis ile Galatasaray'ın yeniden anlaşacağını ilk olarak duyurmuştu. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan ve daha yukarıları zorlamak isteyen Aslan, kadrosunu eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile takviye yaptı.
Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Fransız yıldızın 1.5 yıllık ücretinin bonuslarla birlikte 2.25 milyon Euro olması bekleniyor.