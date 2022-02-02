Efecan bombası! Fener sürpriz bir hamle yaptı ve milli futbolcu ile anlaştı





BAŞKANLAR GÖRÜŞÜYOR

Başkan Ali Koç'un Akdeniz kulübünün başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bire bir görüşmeler yaptığı ve transferin bugün resmen biteceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a hem nakit para hem de para ve futbolcu tekliflerinde bulunduğu ifade edildi. Turuncu-Yeşilli yönetim, teknik direktör Farioli ile görüştükten sonra kesin kararını verecek. Fenerbahçe, Efecan Karaca'ya bugün imza attırmak ve tecrübeli yıldızın ismini Avrupa kadrosuna eklemek istiyor.