Efecan bombası! Fener sürpriz bir hamle yaptı ve milli futbolcu ile anlaştı

Transferde şu ana kadar sessizliğini bozamayan Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca ile anlaşmaya vardı. Hem hücumda yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak hem de yerli rotasyonunu genişletmek isteyen yönetim Alanyaspor'la pazarlıklarda da son noktaya geldi.
BAŞKANLAR GÖRÜŞÜYOR
Başkan Ali Koç'un Akdeniz kulübünün başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bire bir görüşmeler yaptığı ve transferin bugün resmen biteceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a hem nakit para hem de para ve futbolcu tekliflerinde bulunduğu ifade edildi. Turuncu-Yeşilli yönetim, teknik direktör Farioli ile görüştükten sonra kesin kararını verecek. Fenerbahçe, Efecan Karaca'ya bugün imza attırmak ve tecrübeli yıldızın ismini Avrupa kadrosuna eklemek istiyor.
FLORYA'DA YETİŞTİ!
Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 21 maçta 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Efecan, Galatasaray altyapısında futbola başlamıştı.