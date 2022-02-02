Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Efecan bombası! Fener sürpriz bir hamle yaptı ve milli futbolcu ile anlaştı

    Hücumdaki sorunlara çözüm arayan ve yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Sarı-Lacivertliler, Efecan Karaca ile el sıkıştı. Alanya ile pazarlıklarda son noktaya gelen yönetim bugün işi bitirerek Efecan’ın ismini Avrupa kadrsouna eklemek istiyor.

    Efecan bombası

    Transferde şu ana kadar sessizliğini bozamayan Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca ile anlaşmaya vardı. Hem hücumda yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak hem de yerli rotasyonunu genişletmek isteyen yönetim Alanyaspor'la pazarlıklarda da son noktaya geldi.



    BAŞKANLAR GÖRÜŞÜYOR
    Başkan Ali Koç'un Akdeniz kulübünün başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bire bir görüşmeler yaptığı ve transferin bugün resmen biteceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a hem nakit para hem de para ve futbolcu tekliflerinde bulunduğu ifade edildi. Turuncu-Yeşilli yönetim, teknik direktör Farioli ile görüştükten sonra kesin kararını verecek. Fenerbahçe, Efecan Karaca'ya bugün imza attırmak ve tecrübeli yıldızın ismini Avrupa kadrosuna eklemek istiyor.



    FLORYA'DA YETİŞTİ!
    Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 21 maçta 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Efecan, Galatasaray altyapısında futbola başlamıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HDP’li Güzel’e iki ayrı fezleke
    Haberler Spor Efecan bombası! Fener sürpriz bir hamle yaptı ve milli futbolcu ile anlaştı
        SON DAKİKA