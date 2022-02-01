Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Gedson transferinde Torrent'in engel olduğu iddialarına şoke eden tepki geldi





Şu an için kaleye Inaki Pena ve forvete Bafetimbi Gomis transferlerini yapan Galatasaray, orta alan için de Şilili Erick Pulgar ile anlaşmıştı.

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in Gedson transferinin takımın öncelikli ihtiyacının olmadığı ve bu sebeple Portekizli oyuncunun ikinci planda olduğu bir süredir dile getirilirken, yıldız futbolcunun kuzeninden Torrent'e çok sert bir tepki geldi.