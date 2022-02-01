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    • Spor
    • 02.02.2022 00:29
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    • 02.02.2022 00:29
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    Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Gedson transferinde Torrent'in engel olduğu iddialarına şoke eden tepki geldi

    Galatasaray'da bir türlü sonuca varamayan Gedson transferinde, teknik çalıştırıcı Torrent'in engel olduğu iddiaları ortaya atıldı. Gedson Fernandes'in kuzeni olduğu belirtilen Adriano isimli kişiden İspanyol teknik adama şoke eden tepki geldi. "İmparatora kıyasla gerçek bir..."

    EMRE AKDENİZ
    Gedson transferinde Torrent’e flaş tepki!

    Galatasaray'da bir türlü gerçekleşmeyen Gedson Fernandes transferine takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent engel olduğu yönünde iddialar ortaya atılırken, Portekizli oyuncunun kuzeni olduğu belirtilen Adriano isimli kişiden İspanyol teknik adama flaş bir tepki geldi.



    Galatasaray'da Avrupa Ligi için UEFA'ya gönderilecek listenin son teslimine artık saatler kalması üzerine Gedson Fernandes transferiyle ilgili olumlu bir gelişme yaşanmazken, futbolcunun menajeri Portekizli oyuncu için Sarı-Kırmızılı kulübün girişimlerini durdurduğunu açıklamıştı.



    Şu an için kaleye Inaki Pena ve forvete Bafetimbi Gomis transferlerini yapan Galatasaray, orta alan için de Şilili Erick Pulgar ile anlaşmıştı.
    Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in Gedson transferinin takımın öncelikli ihtiyacının olmadığı ve bu sebeple Portekizli oyuncunun ikinci planda olduğu bir süredir dile getirilirken, yıldız futbolcunun kuzeninden Torrent'e çok sert bir tepki geldi.



        Gedson Fernandes'in kuzeni olduğu belirtilen Adriano isimli bir kişi, Galatasaray'ın transferde geri adım atması üzerine sosyal medyadan Torrent'in fotoğrafını, "İmparatora kıyasla bir minyatürsün" notu ile paylaştı. Gedson'u ısrarla isteyen Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim üzerinden Torrent'e yüklendi.



        Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, bazı Galatasaray taraftarları Domenec Torrent'e Gedson'la ilgili tutumu sebebiyle tepki gösterdi.

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