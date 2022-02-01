Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Gedson transferinde Torrent'in engel olduğu iddialarına şoke eden tepki geldi

Galatasaray'da bir türlü gerçekleşmeyen Gedson Fernandes transferine takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent engel olduğu yönünde iddialar ortaya atılırken, Portekizli oyuncunun kuzeni olduğu belirtilen Adriano isimli kişiden İspanyol teknik adama flaş bir tepki geldi.
Galatasaray'da Avrupa Ligi için UEFA'ya gönderilecek listenin son teslimine artık saatler kalması üzerine Gedson Fernandes transferiyle ilgili olumlu bir gelişme yaşanmazken, futbolcunun menajeri Portekizli oyuncu için Sarı-Kırmızılı kulübün girişimlerini durdurduğunu açıklamıştı.
Şu an için kaleye Inaki Pena ve forvete Bafetimbi Gomis transferlerini yapan Galatasaray, orta alan için de Şilili Erick Pulgar ile anlaşmıştı.
Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in Gedson transferinin takımın öncelikli ihtiyacının olmadığı ve bu sebeple Portekizli oyuncunun ikinci planda olduğu bir süredir dile getirilirken, yıldız futbolcunun kuzeninden Torrent'e çok sert bir tepki geldi.