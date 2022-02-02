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    • Spor
    • 02.02.2022 08:45
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    • 02.02.2022 08:45
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    Antalyaspor transferde bombayı patlattı! Luiz Adriano imzaya geliyor

    Nuri Şahin'in göreve gelmesinin ardından ligde performansını artıran Antalyaspor, transferde de büyük bir bomba patlatmak üzere... Akdeniz temsilcisinin Brezilyalı golcü Luiz Adriano ile anlaştığı ve golcü ismin imzayı atacağı öğrenildi.

    Süper Lig’de büyük bomba! Dünyaca ünlü isim geliyor

    Samuel Eto'o, Samir Nasri ve Jeremy Menez gibi dünyaca ünlü yıldızlara daha öncesinde imza attıran Antalyaspor devre arasında da bir süperstar transferi için harekete geçmişti. Golcü arayan Kırmızı-Beyazlılar önce son olarak Brezilya ekibi Atletico Mineiro forması giyen Diego Costa'nın kapısını çalmıştı.

    33 yaşındaki süperstarla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamazken, Akdeniz temsilcisi rotasını yine Brezilya'da futbol oynayan bir başka yıldıza kırdı. Antalyaspor, Palmeiras'ın 34 yaşındaki forveti Luiz Adriano'yla yaptığı pazarlıklarda mutlu sona ulaştı.

    Kariyerinde İnternacional, Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formaları giyen tecrübeli oyuncu sezonun ikinci devresinde Antalyaspor için ter dökecek.

    Adriano geçen sezon 37 maça çıkarken, 5 gol, 5 asistle oynadı.

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