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    • Spor
    • 01.02.2022 13:45
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    • 01.02.2022 13:45
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    Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı için transfer pazarlığı başladı

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Transfer sezonunun bitimine birkaç gün kala Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Alanyaspor'da sergilediği başarılı performansla Milli Takım'a kadar yükselen Efecan Karaca için devreye giren sarı-lacivertli ekip pazarlıklara başladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe devrede! Transfer pazarlığı başladı

    Transferde önceliğini sol bek mevkisine veren Fenerbahçe, sürpriz bir hamle ile Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca için atağa kalktı. Akdeniz ekibi, tecrübeli futbolcu için kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açtı. İki kulüp arasında pazarlıklar başladı.

    Fenerbahçe'den Efecan Karaca hamlesi... Bir süredir sol bek transferine odaklanan Sarı-Lacivertli yönetim, takımdaki yerli oyuncu kalitesini artırmak adına harekete geçti ve Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için kulübü ile temaslara başladı.

    Fenerbahçe, Efecan'ın transferini ilk olarak para+takas formülünü devreye soksa da takasta kullanılması planlanan Sinan Gümüş'ün yüksek maaşı sebebiyle bu girişim sonuçsuz kaldı ve pazarlıklar sadece para üzerinden devam etmeye başladı.

        Alanyaspor, 32 yaşındaki Efecan için 1.5 milyon Euro'dan kapıyı açarken, Sarı-Lacivertli yönetimin 1 milyon Euro'ya çıkması halinde transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        Efecan Karaca'nın Fenerbahçe'de forma giymeyi çok istediği ve bu sebeple kulübünden transferiyle ilgili kolaylık istediği belirtiliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da Efecan konusunda ısrarcı olduğu öğrenilirken bu transferin kısa süre içinde mutlu sonla sonuçlanması bekleniyor.

        2013 yılından bu yana Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, 8 kez de A Milli Takım'da görev yaptı. Tecrübeli futbolcu bu sezon ise Akdeniz ekibinde 22 maçta 3 gol atıp, 11'de asist yaparak 14 gole imzasını attı.

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