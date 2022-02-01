Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı için transfer pazarlığı başladı

Efecan Karaca'nın Fenerbahçe'de forma giymeyi çok istediği ve bu sebeple kulübünden transferiyle ilgili kolaylık istediği belirtiliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da Efecan konusunda ısrarcı olduğu öğrenilirken bu transferin kısa süre içinde mutlu sonla sonuçlanması bekleniyor.