Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı için transfer pazarlığı başladı

Transferde önceliğini sol bek mevkisine veren Fenerbahçe, sürpriz bir hamle ile Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca için atağa kalktı. Akdeniz ekibi, tecrübeli futbolcu için kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açtı. İki kulüp arasında pazarlıklar başladı.
Fenerbahçe'den Efecan Karaca hamlesi... Bir süredir sol bek transferine odaklanan Sarı-Lacivertli yönetim, takımdaki yerli oyuncu kalitesini artırmak adına harekete geçti ve Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için kulübü ile temaslara başladı.
Fenerbahçe, Efecan'ın transferini ilk olarak para+takas formülünü devreye soksa da takasta kullanılması planlanan Sinan Gümüş'ün yüksek maaşı sebebiyle bu girişim sonuçsuz kaldı ve pazarlıklar sadece para üzerinden devam etmeye başladı.