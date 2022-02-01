Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayan ve önümüzdeki sezondan geçerli olacak şekilde bonservis bedeli olmadan Fransız ekibi Marsilya'ya imza atan Bartuğ Elmaz'a Sarı-Kırmızılı taraftarlardan büyük bir tepki var.
Galatasaray altyapısından son dönemde yetişen en potansiyelli futbolcular arasında gösterilen Bartuğ Elmaz, Sarı-Kırmızılı takımla sözleşme uzatmayıp geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Marsilya takımına gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere imza atmıştı.
Galatasaray'a bonservis bedeli kazandırmadan Avrupa'ya transfer olan ve Marsilya ile sözleşme imzaladıktan sonra Sarı-Kırmızılı takıma geri dönen Bartuğ'a henüz yönetim ve teknik heyetten bir yaptırım gelmedi ve genç futbolcu takımla birlikte Antalya kampına götürüldü.