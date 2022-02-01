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    • Spor
    • 01.02.2022 21:46
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    • 01.02.2022 21:51
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    Galatasaray Bartuğ ElmazAntalya kamp kadrosuna alınca taraftar tepki gösterdi

    Galatasaray Antalya kamp kadrosunu paylaştı. Kamp kadrosunda Marsilya ile sözleşme imzalayan ve Sarı Kırmızılılara bonservis kazandırmayan Bartuğ Elmaz da yer alında taraftarlar tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
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    Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayan ve önümüzdeki sezondan geçerli olacak şekilde bonservis bedeli olmadan Fransız ekibi Marsilya'ya imza atan Bartuğ Elmaz'a Sarı-Kırmızılı taraftarlardan büyük bir tepki var.

    Galatasaray altyapısından son dönemde yetişen en potansiyelli futbolcular arasında gösterilen Bartuğ Elmaz, Sarı-Kırmızılı takımla sözleşme uzatmayıp geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Marsilya takımına gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere imza atmıştı.

    Galatasaray'a bonservis bedeli kazandırmadan Avrupa'ya transfer olan ve Marsilya ile sözleşme imzaladıktan sonra Sarı-Kırmızılı takıma geri dönen Bartuğ'a henüz yönetim ve teknik heyetten bir yaptırım gelmedi ve genç futbolcu takımla birlikte Antalya kampına götürüldü.

        Bartuğ'un kulübe bonservis geliri kazandırmadan gitmesine tepki gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı ise genç futbolcunun, sezonun geri kalan kısmında A Takım'da yer almaması gerektiği yönünde yorumlar yaptı.

        Sosyal medyada çok sayıda taraftarın kadro dışı bırakılması yönünde görüş bildirdiği Bartuğ Elmaz, Antalya'da Galatasaray'ı karşılayan taraftarların sözlü tepkisiyle de karşılaştı.

        Bazı Galatasaraylılar ise geçen sezonun devre arasında Bursaspor ile sözleşmesi devam ederken Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına imza atan ve ardından kadro dışı bırakılan Ali Akman'ı örnek göstererek Sarı-Kırmızılı yönetimin de ayrı tutumu göstermesi gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.
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