Galatasaray'a bonservis bedeli kazandırmadan Avrupa'ya transfer olan ve Marsilya ile sözleşme imzaladıktan sonra Sarı-Kırmızılı takıma geri dönen Bartuğ'a henüz yönetim ve teknik heyetten bir yaptırım gelmedi ve genç futbolcu takımla birlikte Antalya kampına götürüldü.