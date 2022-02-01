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    • Spor
    • 01.02.2022 16:27
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    • 01.02.2022 16:27
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    Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Antalya maçı hangi kanalda?

    Geçen hafta milli maçlar nedeniyle Türkiye ve Avrupa liglerine bir hafta ara verilmişti. Verilen aranın hemen sonrasında bu hafta oynanacak maçların gün ve saatleri TFF tarafından açıklandı. Bu kapsamda Beşiktaş ve Antalyaspor maçına dair detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Antalya maçı hangi kanalda? İşte maça dair merak edilen bilgiler...

    Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Süper Lig'in 24. hafta programı TFF tarafından duyuruldu. Beşiktaş ve Antalyaspor Süper Lig'in 24. haftasında mücadele edecek. Mücadeleye dair detayları öğrenmek isteyen futbolseverler maçın tarihi ve saatiyle ilgili araştırmalara başladı. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Antalya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

    BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Beşiktaş Antalyaspor maçı 6 Şubat 2022 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI SONA ERDİ

    Beşiktaş, Antalya 'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

    Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

    Bugün İstanbul'a dönecek ve yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş kafilesi, Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla başlayacak.

        SÜPER LİG 24. HAFTA PROGRAMI

        4 Şubat Cuma

        04.02.2022 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GZT GİRESUNSPOR
        04.02.2022 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

        5 Şubat Cumartesi

        05.02.2022 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
        05.02.2022 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
        05.02.2022 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
        05.02.2022 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

        6 Şubat Pazar

        06.02.2022 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
        06.02.2022 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
        06.02.2022 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
        06.02.2022 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - ALTAY Detaylar Detaylar
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        Haberler Spor Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Antalya maçı hangi kanalda?
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