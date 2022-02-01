Süper Lig'in 24. hafta programı TFF tarafından duyuruldu. Beşiktaş ve Antalyaspor Süper Lig'in 24. haftasında mücadele edecek. Mücadeleye dair detayları öğrenmek isteyen futbolseverler maçın tarihi ve saatiyle ilgili araştırmalara başladı. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Antalya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Antalyaspor maçı 6 Şubat 2022 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI SONA ERDİ
Beşiktaş, Antalya 'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Bugün İstanbul'a dönecek ve yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş kafilesi, Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla başlayacak.