Sinan Bolat, Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi gidecek? "Aksi takdirde çok fazla tartışma çıkacaktır"

Belçika basınına konuşan Sinan Bolat, "Galatasaray ve Fenerbahçe benimle ilgileniyor. Bunu resmi olarak Gent'e bildirdiler. Ne olacağını göreceğiz, çünkü 24 saat içinde çok şey olabilir. Bunun dışında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Aksi takdirde çok fazla tartışma çıkacaktır. Ama ne hissettiğim konusunda her zaman net oldum. Açıklık varsa herkes için iyidir. Ayrılmak istediğim ağzımdan çıkmadı ama aslında sadece 4-5 aylık sözleşmem kaldı. Sadece netlik istiyorum. Bunu her röportajda söyledim" ifadesini kullandı.