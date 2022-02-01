Özel Haber I Fenerbahçe şimdiden düğmeye bastı! Yeni sezon için hazırlıklar başladı

Büyük hayal kırıklığı ile geçen bu sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayacak olan Fenerbahçe'de tüm planlamalar önümüzdeki sezon için yapılıyor. Sarı-Lacivertliler bir yandan transfer arayışlarını sürdürürken, bir yandan da futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor.
Fenerbahçe dün gece yaptığı açıklamayla Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transferini duyurdu. Ancak beklentilerin aksine İranlı forvetin bonservisiyle değil, kiralık olarak gönderildiği açıklandı. Bu gelişme herkesi şaşırtırken, takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre bu hamlenin perde arkasında yeni sezon için yapılan planlar var.
Başkan Ali Koç yeni sezonda takımı Joachim Löw veya Alman hoca gibi çok kariyerli bir isme emanet edecek. Ayrıca son zamanların en iddialı kadrosu da kurulacak. Fenerbahçe'nin büyük bir ihtimalle UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması da biteceği için transferde çok daha rahat adımlar atılacak. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği harcama limitleri, yönetimin önünde engel oluşturabilir.