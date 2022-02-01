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    • 01.02.2022 11:12
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    • 01.02.2022 11:19
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    Özel Haber I Fenerbahçe şimdiden düğmeye bastı! Yeni sezon için hazırlıklar başladı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Büyük hayal kırıklığı ile geçen bu sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayacak olan Fenerbahçe’de tüm planlamalar önümüzdeki sezon için yapılıyor. Sarı-Lacivertliler bir yandan transfer arayışlarını sürdürürken, bir yandan da futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Ali Koç yeni sezonda takımı Joachim Löw veya Alman hoca gibi çok kariyerli bir isme emanet edecek.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe şimdiden düğmeye bastı

    Büyük hayal kırıklığı ile geçen bu sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayacak olan Fenerbahçe'de tüm planlamalar önümüzdeki sezon için yapılıyor. Sarı-Lacivertliler bir yandan transfer arayışlarını sürdürürken, bir yandan da futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor.



    Fenerbahçe dün gece yaptığı açıklamayla Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transferini duyurdu. Ancak beklentilerin aksine İranlı forvetin bonservisiyle değil, kiralık olarak gönderildiği açıklandı. Bu gelişme herkesi şaşırtırken, takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre bu hamlenin perde arkasında yeni sezon için yapılan planlar var.



    Başkan Ali Koç yeni sezonda takımı Joachim Löw veya Alman hoca gibi çok kariyerli bir isme emanet edecek. Ayrıca son zamanların en iddialı kadrosu da kurulacak. Fenerbahçe'nin büyük bir ihtimalle UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması da biteceği için transferde çok daha rahat adımlar atılacak. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği harcama limitleri, yönetimin önünde engel oluşturabilir.



        Bunu dikkate alan Sarı-Lacivertliler de önümüzdeki sezonki harcama limitlerini yükseltmek için şimdiden operasyona başladı. Bu nedenle Allahyar'ın transferi kiralık olarak gerçekleşti. Ancak Hull City ile yapılan anlaşmada 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonun bulunduğu öğrenildi.
        Bu durumda bu 5 milyon Euro yeni sezonun harcama limitlerine artı olarak yansıyacak. Yönetimin birçok teklif alan Miha Zajc konusunda da aynı yolu izleyebileceği belirtiliyor.



        TFF'nin son yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe'nin bu sezon için yüzde 25 sapma ile beraber 668 milyon lira harcama limiti bulunuyor. Ara transferde yapılması düşünülen transferler için bu limitin yeterli olduğu da öğrenildi.

        Yönetim birçok Avrupa devinin listesinde yer alan Attila Szalai ve Kim Min Jae'yi de sezon sonunda satarak harcama limitini çok büyük oranda yükseltme planı olduğu da ifade ediliyor.
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