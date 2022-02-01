Özel Haber I Fenerbahçe şimdiden düğmeye bastı! Yeni sezon için hazırlıklar başladı





TFF'nin son yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe'nin bu sezon için yüzde 25 sapma ile beraber 668 milyon lira harcama limiti bulunuyor. Ara transferde yapılması düşünülen transferler için bu limitin yeterli olduğu da öğrenildi.



Yönetim birçok Avrupa devinin listesinde yer alan Attila Szalai ve Kim Min Jae'yi de sezon sonunda satarak harcama limitini çok büyük oranda yükseltme planı olduğu da ifade ediliyor.