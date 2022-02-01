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    • Spor
    • 01.02.2022 15:16
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    • 01.02.2022 15:16
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    Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Başakşehir maçı hangi kanalda?

    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair detayları öğrenmek isteyen futbolseverler maçın tarihi ve saatiyle ilgili araştırmalara başladı. Süper Lig'in 24. hafta programı TFF tarafından duyuruldu. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair merak edilenler...

    Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

    Süper Lig'e verilen bir haftalık milli maç arasının ardından maçlar bu hafta oynanacak. Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk edecek. Ligde yoluna tam gaz devam etmek isteyen Fenerbahçe mücadeleyi kesin zafer parolasıyla sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe Başakşehir maçı 5 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

    FENERBAHÇE'NİN ANTALYA KAMPI SONA ERDİ

    Fenerbahçe'nin Antalya kampı sabah yapılan antrenmanla tamamlandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanı koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

    Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile süren idman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla sona erdi.

    Luiz Gustavo takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Serdar Aziz ise bireysel çalışmalar yaptı. Antalya'daki 6 günlük kampı sona eren sarı-lacivertli ekip, bugün İstanbul'a dönecek.

        BAŞAKŞEHİR, ANTALYA KAMPINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

        Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek için altı gündür kamp yaptığı Antalya'da çalışmalarına devam etti.

        Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde taktiksel çalışmalar yaptı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Sakatlığı süren Mahmut Tekdemir, antrenmanda yer almadı.

        Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki çalışmalarını yarın da sürdürecek.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Başakşehir maçı hangi kanalda?
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