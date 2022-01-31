Son dakika: Inaki Pena resmen Galatasaray'da!

Takvim.com.tr'nin günler öncesinden duyurduğu transfer resmiyet kazandı.
Galatasaray'a Inaki Pena'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena!" ifadelerine yer verildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Iñaki Peña'nın geçici transferi konusunda sezon sonuna dek anlaşma sağladı. İspanya Valencia'nın güneyindeki Alicante kentinde 2 Mart 1999 tarihinde dünyaya gelen file bekçisi, doğduğu şehrin takımı Alicante FC'de futbol hayatına başladı. 2004-2009 yılları arasında burada gelişimini sürdüren Peña, 2009 yılında Villarreal'in altyapısına transfer oldu
İspanyol kaleci buradaki başarılı performansı sonrasında ise 2012'de Barcelona Akademisi'ne alındı ve tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2018 yılından bu yana Barcelona B takımının kalecisi olarak kariyerini sürdürdü. Bu sezon 3. lig kategorisinde 9 maçta kaleyi koruyan Peña, kalesinde 8 gol gördü.