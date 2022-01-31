Son dakika: Inaki Pena resmen Galatasaray'da!

İSPANYA MİLLİ TAKIMLARINDA 29 KEZ FORMA GİYDİ

Barcelona'nın gelecek vaat eden isimler arasında gördüğü 22 yaşındaki eldiven İspanya Milli Takımı'nın U16 ve U21 arasındaki tüm alt yaş kategorilerinde toplam 29 kez forma giydi. Iñaki Peña'ya kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz"