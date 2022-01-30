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    • 30.01.2022 11:04
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    • 30.01.2022 11:12
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    Galatasaray'da kaleye "Pena"ltı canavarı! Barça'dan geliyor

    Muslera'nın sakatlığı nedeniyle kalede kriz yaşayan Galatasaray, çıkışı Barcelona B takımının kalecisi Inaki Pena'da buldu. Sarı-kırmızılılar genç kaleciyi 4 aylığına kiralarken, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan kalecinin testinin negatif çıkması durumunda bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da kaleye Penaltı canavarı

    Kaleci arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da mutlu son çok yakın. Sarı-Kırmızılılar'ın anlaşmaya vardığı Inaki Pena'nın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



    Barcelona B takımının formasını giyen İspanyol kalecinin tecrübesiz olması daha imzalar atılmadan tartışılmaya başlandı. Katalan kulübünde A takım düzeyinde hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Inaki Pena'nın Galatasaray'daki kaleci sıkıntısına çözüm bulup bulamayacağı büyük soru işareti.



    Ancak 22 yaşındaki file bekçisi bir özelliği ile Türkiye'de ses getirebilir. Inaki Pena penaltılardaki müthiş performansı ile dikkatleri üzerine çeken bir kaleci. Pena 8 ay önce penaltılara giden Barcelona B-Murcia maçındaki müthiş performansıyla İspanya'da gündeme oturmuştu.



        Genç file bekçisi tam 4 penaltıda gole izin vermeyerek alkış toplamıştı. Inaki Pena 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında maçların normal süreleri içinde atılan 7 penaltının 4'ünü de kurtarmayı başardı. Yine İspanyol eldiven 2012-13 sezonundaki gençlik turnuvasında Barcelona'nın Atletico Madrid ile oynadığı maçta tam 6 penaltıda kalesini gole kapatmış ve bir anda ülke gündemine oturmuştu.



        Öte yandan İspanyol gazetesi Sport, Inaki Pena ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündemine taşıdı. Gazeteye göre genç kalecinin geçtiğimiz günlerde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Pena'nın bugün yaptıracağı ikinci PCR testi de pozitif çıkarsa transferi gecikecek. Testin negatif olması halinde ise Pena bu akşam İstanbul'a gelecek.

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