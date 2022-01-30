



Öte yandan İspanyol gazetesi Sport, Inaki Pena ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündemine taşıdı. Gazeteye göre genç kalecinin geçtiğimiz günlerde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Pena'nın bugün yaptıracağı ikinci PCR testi de pozitif çıkarsa transferi gecikecek. Testin negatif olması halinde ise Pena bu akşam İstanbul'a gelecek.

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