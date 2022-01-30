Kaleci arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da mutlu son çok yakın. Sarı-Kırmızılılar'ın anlaşmaya vardığı Inaki Pena'nın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Barcelona B takımının formasını giyen İspanyol kalecinin tecrübesiz olması daha imzalar atılmadan tartışılmaya başlandı. Katalan kulübünde A takım düzeyinde hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Inaki Pena'nın Galatasaray'daki kaleci sıkıntısına çözüm bulup bulamayacağı büyük soru işareti.
Ancak 22 yaşındaki file bekçisi bir özelliği ile Türkiye'de ses getirebilir. Inaki Pena penaltılardaki müthiş performansı ile dikkatleri üzerine çeken bir kaleci. Pena 8 ay önce penaltılara giden Barcelona B-Murcia maçındaki müthiş performansıyla İspanya'da gündeme oturmuştu.