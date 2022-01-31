Adı Fenerbahçe ile yeniden anılıyordu! Sarı Lacivertlilerin eski yıldızı Vedat Muriç'in yeni takımı belli oldu

Kosovalı golcü, "Bana inanan ve destek veren tüm gerçek Lazio taraftarları, bana duyduğunuz güvenin karşılığını veremediğim ve kendimi gösteremediğim için üzgünüm. Ben ve ailem, bize burayı, Roma'yı ev gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Size en iyi başarıları dilerim. Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.