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    • Spor
    • 31.01.2022 23:34
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    • 31.01.2022 23:34
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    Adı Fenerbahçe ile yeniden anılıyordu! Sarı Lacivertlilerin eski yıldızı Vedat Muriç'in yeni takımı belli oldu

    Fenerbahçe'de oynadığı 1 sezonda taraftarların övgüsünü alan ardından da yüksek bir bonservis ücretiyle Lazio'ya transfer olan Kosovalı yıldız Vedat Muriç'in yeni adresi belli oldu. Muric, İtalya'nın Lazio takımından İspanya'nın Mallorca ekibine transfer oldu.

    Vedat Muriç’in yeni takımı belli oldu

    Kosovalı golcü Vedat Muric, İtalya'nın Lazio takımından İspanya'nın Mallorca ekibine transfer oldu.

    Mallorca'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Muric'in sezon sonuna kadar Lazio'dan kiralandığı belirtildi.

    Muric de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Laziolu taraftarlara veda etti.

        Kosovalı golcü, "Bana inanan ve destek veren tüm gerçek Lazio taraftarları, bana duyduğunuz güvenin karşılığını veremediğim ve kendimi gösteremediğim için üzgünüm. Ben ve ailem, bize burayı, Roma'yı ev gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Size en iyi başarıları dilerim. Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

        Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Muric, 2020 yaz transfer sezonunda sarı-lacivertlilerden Lazio'ya transfer olmuştu.

        Kosovalı futbolcu, Lazio'da fazla forma şansı bulamamış, forma giydiği maçlarda da etkili olamamıştı.

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        Haberler Spor Adı Fenerbahçe ile yeniden anılıyordu! Sarı Lacivertlilerin eski yıldızı Vedat Muriç'in yeni takımı belli oldu
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