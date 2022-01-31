Gomis Galatasaray'a yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor!

Transfer için dört koldan saldıran Galatasaray'da Bafetimbi Gomis heyecanı yaşanıyor. Al Hilal ile sözleşmesini fesheden Fransız yıldız 4 yıllık aradan sonra yeniden Florya'ya dönüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Gomis'in menajeri Mendy ile yaptığı uzun pazarlıkların ardından anlaşmayı sağladığı öğrenildi. Yapılan anlaşmaya göre Fransız yıldız 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Gomis'e sezon sonuna kadar 700 bin Euro garanti ücret ödeneceği, opsiyonun devreye girmesi durumunda ise önümüzdeki sezon 1.6 milyon Euro maaş verileceği öğrenildi. Opsiyon maddesinin 36 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar göstereceği performansa bağlı olacağı belirlendi. Gomis'in bugün menajeri Mendy ile birlikte İstanbul'a geleceği ve Başkan Burak Elmas ile yüz yüze yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi. 9 gün önce Al Hilal formasıyla maça çıkan ve 45 dakika sahada kalan Bafetimbi Gomis fiziki açıdan oldukça iyi durumda olduğu belirlendi. 4 yıl önce olduğu gibi 18 numarayı giyecek olan Fransız forvetin Alanyaspor önünde 11'de yer alması bekleniyor.