Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gomis Galatasaray'a yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor!

    Sarı-Kırmızılılar yoğun pazarlıkların ardından Gomis’i ikna etti. 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık teklifi kabul eden tecrübeli futbolcu bu sezon sonuna kadar 700 bin Euro ücret alacak. Performansa göre opsiyon maddesi devreye girecek.

    Kral geri döndü!

    Transfer için dört koldan saldıran Galatasaray'da Bafetimbi Gomis heyecanı yaşanıyor. Al Hilal ile sözleşmesini fesheden Fransız yıldız 4 yıllık aradan sonra yeniden Florya'ya dönüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Gomis'in menajeri Mendy ile yaptığı uzun pazarlıkların ardından anlaşmayı sağladığı öğrenildi. Yapılan anlaşmaya göre Fransız yıldız 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Gomis'e sezon sonuna kadar 700 bin Euro garanti ücret ödeneceği, opsiyonun devreye girmesi durumunda ise önümüzdeki sezon 1.6 milyon Euro maaş verileceği öğrenildi. Opsiyon maddesinin 36 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar göstereceği performansa bağlı olacağı belirlendi. Gomis'in bugün menajeri Mendy ile birlikte İstanbul'a geleceği ve Başkan Burak Elmas ile yüz yüze yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi. 9 gün önce Al Hilal formasıyla maça çıkan ve 45 dakika sahada kalan Bafetimbi Gomis fiziki açıdan oldukça iyi durumda olduğu belirlendi. 4 yıl önce olduğu gibi 18 numarayı giyecek olan Fransız forvetin Alanyaspor önünde 11'de yer alması bekleniyor.



    GÜLMEM HER ŞEYİ ANLATIYOR
    Gomis sosyal medyadan Galatasaray eşofmanlı resmini paylaştı. Fransız yıldız, "Gülümsemem her şeyi anlatıyor" ifadesini kullandı.



    REKORLARI ALT ÜST ETMİŞTİ
    Gomis 2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 gol atmış ve krallık koltuğuna oturmuştu. Fransız yıldız ayrıca Alex'i geçerek bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını da eline almıştı.



        GOMİS'İ GETİRDİM BAŞARDIK!
        G.Saray'ın Gomis transferini kesinleştiren paylaşım Fransız golcünün Sarı-Kırmızılı kulüpteki ilk döneminde iç sahada attığı goller sonrası çalan "O sen olsan bari" isimli şarkıyı seslendiren Aleyna Tilki'den geldi. G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalardında Gomis ile yan yana gelen Tilki, dün Twitter'dan "Gomis'i getirdim. Başardık" paylaşımını yaptı. Gomis de bu tweete, "Geri döndüğüme çok mutluyum!şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim" diye yanıt verdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye 2.200 TL
        Haberler Spor Gomis Galatasaray'a yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor!
            SON DAKİKA