Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin ABD'ye attığı golle Kanada'da tarihe geçti!

Namağlup lider Kanada ile bir puan gerisindeki ABD arasındaki müsabakayı, Larin'in 7 ve Adekugbe'nin 90+5'inci dakikadaki golleriyle 2-0 ev sahibi Kanada'da kazandı.

Beşiktaş'ta oynayan 26 yaşındaki Cyle Larin, gol sayısını 23'e çıkararak Dwayne De Rosario (1998-2015) ile paylaştığı "Kanada Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirdi.