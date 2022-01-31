Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin ABD'ye attığı golle Kanada'da tarihe geçti!

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final turunda 10. maçlar oynandı.
8 takımın tek grupta mücadele ettiği CONCACAF Elemeleri'ne 4 karşılaşmayla devam edildi.
Namağlup lider Kanada ile bir puan gerisindeki ABD arasındaki müsabakayı, Larin'in 7 ve Adekugbe'nin 90+5'inci dakikadaki golleriyle 2-0 ev sahibi Kanada'da kazandı.
Beşiktaş'ta oynayan 26 yaşındaki Cyle Larin, gol sayısını 23'e çıkararak Dwayne De Rosario (1998-2015) ile paylaştığı "Kanada Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirdi.