Galatasaray, orta sahayı Erick Pulgar ile takviye etmeye hazırlanıyor

6 numara transferi için uğraşan Galatasaray bu kez mutlu sona çok yakın... Sarı-Kırmızılılar son olarak gündemine Fiorentina forması giyen Şili'li orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı aldı ve oyuncu için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.
MUTLU SON YAKIN
28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ile birlikte Marsilya'nın da devrede olduğu ancak Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız ekibine göre transferde daha önde olduğu İtalyan basınındaki haberlerde aktarılıyor. Galatasaray'ın hem Fiorentina'yı hem de Şili'li Erick Pulgar'ı ikna etmeye çok yakın olduğu belirtiliyor. Cimbom bir an önce bu transferi mutlu sonla bitirip, 28 yaşındaki oyuncuyu 2 Şubat'taki UEFA listesine dahil etmeyi planlıyor.
8 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray'ın transferini bitirmeye çok yakın olduğu Erick Pulgar, bu sezon Fiorentina forması ile tüm kulvarlarlarda 8 maça çıkıp 441 dakika forma giydi. Güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin Euro olan Şili'li orta saha oyuncusu 37 kez de ülkesinin milli takımının formasını terletti.