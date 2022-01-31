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    Galatasaray, orta sahayı Erick Pulgar ile takviye etmeye hazırlanıyor

    Orta saha için birçok isimle görüşen Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Şili’li futbolcu Erick Pulgar için kulübü Fiorentina’ya kiralama teklifi sundu. Pulgar için Marsilya ile yarışan Cimbom, transferi bitirmeye çok yakın.

    Son bomba Pulgar

    6 numara transferi için uğraşan Galatasaray bu kez mutlu sona çok yakın... Sarı-Kırmızılılar son olarak gündemine Fiorentina forması giyen Şili'li orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı aldı ve oyuncu için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.



    MUTLU SON YAKIN
    28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ile birlikte Marsilya'nın da devrede olduğu ancak Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız ekibine göre transferde daha önde olduğu İtalyan basınındaki haberlerde aktarılıyor. Galatasaray'ın hem Fiorentina'yı hem de Şili'li Erick Pulgar'ı ikna etmeye çok yakın olduğu belirtiliyor. Cimbom bir an önce bu transferi mutlu sonla bitirip, 28 yaşındaki oyuncuyu 2 Şubat'taki UEFA listesine dahil etmeyi planlıyor.



    8 MAÇTA FORMA GİYDİ
    Galatasaray'ın transferini bitirmeye çok yakın olduğu Erick Pulgar, bu sezon Fiorentina forması ile tüm kulvarlarlarda 8 maça çıkıp 441 dakika forma giydi. Güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin Euro olan Şili'li orta saha oyuncusu 37 kez de ülkesinin milli takımının formasını terletti.



        FİORENTINA 12.3 MİLYON EURO ÖDEDİ
        Galatasaray'ın transferini bitirmeye hazırlandığı Erick Pulgar için kulübü Fiorentina, 2019 yazında Bologna'ya 12 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Şili'nin son dönemde yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında gösterilen 1.87 boyundaki Pulgar, orta sahadaki defansif özelliklerinin yanı sıra topu kullanmadaki becerisi ile de dikkat çekiyor. Sarı- Kırmızılılar da, orta sahadaKİ krizi 28 yaşındaki futbolcu ile çözmeye hazırlanıyor.

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