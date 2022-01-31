Galatasaray, orta sahayı Erick Pulgar ile takviye etmeye hazırlanıyor





MUTLU SON YAKIN

28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ile birlikte Marsilya'nın da devrede olduğu ancak Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız ekibine göre transferde daha önde olduğu İtalyan basınındaki haberlerde aktarılıyor. Galatasaray'ın hem Fiorentina'yı hem de Şili'li Erick Pulgar'ı ikna etmeye çok yakın olduğu belirtiliyor. Cimbom bir an önce bu transferi mutlu sonla bitirip, 28 yaşındaki oyuncuyu 2 Şubat'taki UEFA listesine dahil etmeyi planlıyor.