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    • 30.01.2022 19:27
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    • 30.01.2022 19:38
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    Özel Haber... Galatasaray’dan Erick Pulgar bombası! Cimbom Fransız deviyle yarışıyor

    Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Fiorentina’nın Şili’li futbolcusu Erick Pulgar’ı transfer listesine aldı. Sarı-Kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcu Erick Pulga için Fransız devi Marsilya ile yarıştığı da ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Özel haber
    Özel Haber | Galatasaray’dan Erick Pulgar bombası!

    Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Galatasaray kadrosunu güçlendirerek çıkış yapmanın yollarını arıyor.

    GALATASARAY'DAN ERİCK PULGAR BOMBASI
    Uzun süredir defansif orta saha oyuncusu ile kadroya takviye yapmak isteyen Galatasaray, son olarak Fiorentina'nın Şili'li futbolcusu Erick Pulgar'ı transfer listesine aldı.

    PULGAR İÇİN MARSİLYA İLE YARIŞ!
    Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Sarı-Kırmızıılılar'ın Fiorentina forması giyen Şili'li Pulgar'ı kadrosuna katmak için çabaladığını ve bu transferde Fransız ekibi Marsilya ile yarıştığını yazdı.

    Galatasaray'ın Fiorentina ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve bu transferde Marsilya'nın bir adım önünde olduğu belirtiliyor.
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        Haberler Spor Özel Haber... Galatasaray’dan Erick Pulgar bombası! Cimbom Fransız deviyle yarışıyor
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