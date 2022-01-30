Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Galatasaray kadrosunu güçlendirerek çıkış yapmanın yollarını arıyor.
GALATASARAY'DAN ERİCK PULGAR BOMBASI
Uzun süredir defansif orta saha oyuncusu ile kadroya takviye yapmak isteyen Galatasaray, son olarak Fiorentina'nın Şili'li futbolcusu Erick Pulgar'ı transfer listesine aldı.
Galatasaray'ın Fiorentina ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve bu transferde Marsilya'nın bir adım önünde olduğu belirtiliyor.