Tecavüz ve şiddet iddiası İngiltere'yi karıştırdı! Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood tutuklandı

Yayınladığı ses kaydında Robson, "Seninle seks yapmak istemiyorum" derken, Greenwood ise, "Ne istediğin umrumda değil" diyor. Daha sonra şiddetli bir tartışma yaşanıyor ve ses kaydı bitiyor. Bu olayları paylaşan Robson, kısa süre içinde Instagram hesabından tüm paylaşımlarını sildi ve profil fotoğrafını dahi kaldırdı.