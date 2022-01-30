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    • Spor
    • 30.01.2022 22:21
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    • 30.01.2022 22:43
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    Tecavüz ve şiddet iddiası İngiltere'yi karıştırdı! Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood tutuklandı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet ve cinsel istismar iddiası İngiltere'yi karıştırdı. reenwood'un eski sevgilisi Harriet Robson'ın paylaştığı fotoğrafların ardından skandal ortaya çıkarken genç oyuncu Mason Greenwood tutuklandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Manchester Unitedlı futbolcu tutuklandı!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood hakkında ortaya çıkan şiddet ve tecavüz iddialarının ardından tutuklandı.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Greenwood'un eski kız arkadaşı Harriet Robson tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtları, kısa bir süre sonra silindi.

    Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etti.

    MASON GREENWOOD TUTUKLANDI
    Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının, Greenwood tarafından tecavüze ve fiziksel şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncunun tutuklandığı belirtildi.

        NE OLMUŞTU?
        Harriet Robson, 20 yaşındaki Mason Greenwood'u kendisine saldırıp tecavüz etmeye kalkmasıyla suçladı.

        Robson, paylaştığı fotoğraflarda yüzündeki kanlar dikkat çekti. Ayrıca vücudunda da morluklar olan Robson'un bu iddiası İngiltere'yi salladı.

        Robson, ağzı kanlar içindeyken yaptığı, "Mason Greenwood'un bana gerçekte ne yaptığını bilmek isteyenlere'' notunu düştüğü bir ses kaydı yayınladı.

        Yayınladığı ses kaydında Robson, "Seninle seks yapmak istemiyorum" derken, Greenwood ise, "Ne istediğin umrumda değil" diyor. Daha sonra şiddetli bir tartışma yaşanıyor ve ses kaydı bitiyor. Bu olayları paylaşan Robson, kısa süre içinde Instagram hesabından tüm paylaşımlarını sildi ve profil fotoğrafını dahi kaldırdı.

        ARKADAŞLARI TAKİBİ BIRAKTI
        Yaşanan skandalın ardından Manchester United'lı futbolcular, Greenwood'u sosyal medya hesaplarından takibi bıraktı.
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