Galatasaray'ın Burki transferinde korkutan gerçek!

MAYIS AYINDAN BERİ RESMİ MAÇTA OYNAMADI

İki kalecinin ortak özelliği ise uzun süredir forma giymemiş olması. Bu yüzden de görev aldıkları maçlarda büyük hatalar yaptılar. İsviçreli kaleci Burki de geçtiğimiz yılın mayıs ayından beri resmi maçta oynamadı.