Galatasaray'ın Burki transferinde korkutan gerçek!

Galatasaray, Borussia Dortmund'un İsviçreli kalecisi Roman Burki ile büyük oranda anlaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferinin yarın (30 Ocak Pazar) İstanbul'da olması bekleniyor.
Cimbom'un yeni transferinin uzun süredir resmi maça çıkmaması ise düşündürüyor. Bilindiği gibi Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye önce İsmail Çipe daha sonra ise Fatih Öztürk geçmişti.
MAYIS AYINDAN BERİ RESMİ MAÇTA OYNAMADI
İki kalecinin ortak özelliği ise uzun süredir forma giymemiş olması. Bu yüzden de görev aldıkları maçlarda büyük hatalar yaptılar. İsviçreli kaleci Burki de geçtiğimiz yılın mayıs ayından beri resmi maçta oynamadı.