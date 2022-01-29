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    • Spor
    • 29.01.2022 15:33
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    • 29.01.2022 15:33
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    Galatasaray'ın Burki transferinde korkutan gerçek!

    Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Roman Burki ile büyük oranda anlaştı. 30 Ocak Pazar günü İstanbul'da olması beklenen İsviçreli file bekçisinin uzun süredir resmi maça çıkmaması ise düşündürüyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Burki’de korkutan gerçek!

    Galatasaray, Borussia Dortmund'un İsviçreli kalecisi Roman Burki ile büyük oranda anlaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferinin yarın (30 Ocak Pazar) İstanbul'da olması bekleniyor.

    Cimbom'un yeni transferinin uzun süredir resmi maça çıkmaması ise düşündürüyor. Bilindiği gibi Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye önce İsmail Çipe daha sonra ise Fatih Öztürk geçmişti.

    MAYIS AYINDAN BERİ RESMİ MAÇTA OYNAMADI
    İki kalecinin ortak özelliği ise uzun süredir forma giymemiş olması. Bu yüzden de görev aldıkları maçlarda büyük hatalar yaptılar. İsviçreli kaleci Burki de geçtiğimiz yılın mayıs ayından beri resmi maçta oynamadı.

        Son olarak 22 Mayıs 2021'deki lig maçında Dortmund formasıyla Bayer Leverkusen'e karşı forma giydi. O tarihten bu yana da resmi maçı yok. Bu sezon hiçbir maçta oynamadı.

        Yaklaşık 8 aydır forma yüzü görmüyor. Bu istatistik de Galatasaray taraftarını kara kara düşündürüyor.

        Borussia Dortmund ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Bürki, Bundesliga ekibinde 209 karşılaşmada forma giydi ve 263 gol yedi.

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