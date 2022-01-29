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    • Spor
    • 29.01.2022 14:07
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    • 29.01.2022 14:20
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    Fenerbahçe'nin Ghislain Konan transferinde menajer oyunu!

    Fenerbahçe'nin Fildişili sol bek Ghislain Konan transferince sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konan'ın menajeri, İngiliz kulüpleri Watford ve Southampton'ın tekliflerini gerekçe göstererek fiyat artırmaya çalışıyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Konan’da menajer oyunu!

    Fenerbahçe'nin kulübü Reims ile anlaşma sağladığı Fildişili sol bek Ghislain Konan için oyuncunun menajeri İngiliz kulüpleri Watford ve Southampton'ın tekliflerini gerekçe göstererek fiyat artırmaya çalışıyor.




    ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
    Filip Novak'ın sakatlığı sonrası sol bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, kısa bir süre önce Ghislain Konan isminde karar kılmış ve oyuncunun kulübü Reims ile yapılan bonservis pazarlıklarında anlaşma sağlanmıştı.

    Reims ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki sol bek için 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşan Fenerbahçe, Fildişili futbolcuya da bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro'yu bulan bir teklif sundu.



    MENAJERİN 'İNGİLİZ' FİYAT OYUNU
    Ghislain Konan'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve Sarı-Lacivertli takıma gelmek istediği öğrenilse de oyuncunun menajerinin İngiliz kulüpleri Watford ve Southampton'ın ilgisini gerekçe göstererek fiyat artırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

        Ancak Watford ve Southampton'ın Konan için devrede olduğu iddialarına rağmen oyuncunu kulübü Reims ile anlaşan tek kulübün Fenerbahçe olması, Fildişili oyuncunun menajerinin fiyat artırma çabalarına rağmen Sarı-Lacivertliler'in transferde elini güçlendiriyor.

        Fenerbahçe'nin Reims ile anlaşmasını fırsata çevirerek Ghislain Konan ile de kısa süre içinde maaş konusunda son noktayı koyup UEFA'ya Konferans Ligi için kadronun gönderileceği 2 Şubat'tan önce transfere noktayı koyması bekleniyor.

        Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Ghislain Konan, bu sezon Fransa 1. Ligi'nde 17 maçta forma giydi. 1 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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