Fenerbahçe'nin Ghislain Konan transferinde menajer oyunu!

Fenerbahçe'nin kulübü Reims ile anlaşma sağladığı Fildişili sol bek Ghislain Konan için oyuncunun menajeri İngiliz kulüpleri Watford ve Southampton'ın tekliflerini gerekçe göstererek fiyat artırmaya çalışıyor.
ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Filip Novak'ın sakatlığı sonrası sol bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, kısa bir süre önce Ghislain Konan isminde karar kılmış ve oyuncunun kulübü Reims ile yapılan bonservis pazarlıklarında anlaşma sağlanmıştı.
Reims ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki sol bek için 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşan Fenerbahçe, Fildişili futbolcuya da bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro'yu bulan bir teklif sundu.
MENAJERİN 'İNGİLİZ' FİYAT OYUNU
Ghislain Konan'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve Sarı-Lacivertli takıma gelmek istediği öğrenilse de oyuncunun menajerinin İngiliz kulüpleri Watford ve Southampton'ın ilgisini gerekçe göstererek fiyat artırmaya çalıştığı ortaya çıktı.