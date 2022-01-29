Fenerbahçe'nin Ghislain Konan transferinde menajer oyunu!







ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Filip Novak'ın sakatlığı sonrası sol bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, kısa bir süre önce Ghislain Konan isminde karar kılmış ve oyuncunun kulübü Reims ile yapılan bonservis pazarlıklarında anlaşma sağlanmıştı.

Reims ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki sol bek için 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşan Fenerbahçe, Fildişili futbolcuya da bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro'yu bulan bir teklif sundu.