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    • Spor
    • 28.01.2022 12:17
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    • 28.01.2022 12:27
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    Matheus Cunha ölümden döndü! Dünya Kupası elemelerinde Ekvador ile Brezilya maçında şok olay!

    Matheus Cunha, Dünya Kupası elemelerinde Ekvador ile Brezilya arasında oynanan maçın 15. dakikasında kaleci Dominguez’in çok sert hareketiyle adeta ölümden döndü.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Matheus Cunha ölümden döndü!

    Dünya Kupası elemelerinde Ekvador ile Brezilya arasında oynanan maçta şok edici bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Ekvador savunmasının arkasına sarkan Matheus Cunha, kaleci Dominguez'in çok sert hareketiyle acılar içinde yerde kaldı.


    KIRMIZI KART ÇIKTI
    Tekrar görüntülerde Dominguez'in tekmesinin çok sert bir şekilde Atletico Madrid'li futbolcunun boğazına geldiği gözlendi.

    Ekvador kalecisi VAR kontrolünün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


    1-1 biten karşılaşmanın bitiminde Matheus Cunha'nın soyunma odasında çekilen fotoğrafı, darbenin şiddetini ve atlatılan büyük tehlikeyi gözler önüne serdi.


        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
        Boynunda çok büyük bir yara meydana gelen Brezilyalı futbolcunun fotoğrafı sosyal medyada gündeme oturdu.


        İki takımın da 10 kişi kaldığı maçta karşılıklı golleri Casemiro ve Torres kaydetti. Fenerbahçeli Enner Valencia, Ekvador formasıyla 90 dakika sahada kaldı.
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        Haberler Spor Matheus Cunha ölümden döndü! Dünya Kupası elemelerinde Ekvador ile Brezilya maçında şok olay!
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