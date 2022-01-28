Matheus Cunha ölümden döndü! Dünya Kupası elemelerinde Ekvador ile Brezilya maçında şok olay!

Dünya Kupası elemelerinde Ekvador ile Brezilya arasında oynanan maçta şok edici bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Ekvador savunmasının arkasına sarkan Matheus Cunha, kaleci Dominguez'in çok sert hareketiyle acılar içinde yerde kaldı.