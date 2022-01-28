Matheus Cunha ölümden döndü! Dünya Kupası elemelerinde Ekvador ile Brezilya maçında şok olay!

Dünya Kupası elemelerinde Ekvador ile Brezilya arasında oynanan maçta şok edici bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Ekvador savunmasının arkasına sarkan Matheus Cunha, kaleci Dominguez'in çok sert hareketiyle acılar içinde yerde kaldı.
KIRMIZI KART ÇIKTI
Tekrar görüntülerde Dominguez'in tekmesinin çok sert bir şekilde Atletico Madrid'li futbolcunun boğazına geldiği gözlendi.
Ekvador kalecisi VAR kontrolünün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
1-1 biten karşılaşmanın bitiminde Matheus Cunha'nın soyunma odasında çekilen fotoğrafı, darbenin şiddetini ve atlatılan büyük tehlikeyi gözler önüne serdi.