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    • Spor
    • 17.01.2022 15:46
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    • 17.01.2022 15:46
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    Galatasaray'da sportif direktör savaşları: Emir Kıvırcık, Mario Branco derken son bomba Luis Campos!

    Takvim.com.tr Galatasaray'da yaşanan sportif direktör savaşlarına ilişkin bombaları art arda patlatıyor. Galatasaray’da Fatih Terim’den sonra sportif direktörlük ataması adeta karmaşaya dönüştü. Başkan Burak Elmas, Terim’in gidişi sonrası Emre Kıvırcık ile anlaşmıştı. Tüm Türkiye de bu gelişmeyi takvim.com.tr’den öğrenmişti. Ancak Işıtan Gün ve arkadaşlarının yönetimde Kıvırcık ismine karşı çıktıkları ve Portekizli Mario Branco’yu gündeme getirdikleri öğrenildi. İstanbul’a gelip hafta sonundaki maçları izleyen Branco’ya ise Başkan Burak Elmas’ın karşı çıktığı belirlendi. Son gündeme gelen isim ise Lille’de çalışan ve şu an boşta olan Luis Campos. Real Madrid, Monaco ve Lille gibi takımlarda görev alan Campos’un CV’si Burak Elmas’ı oldukça etkiledi.

    Tunç Özgen
    takvim.com.tr
    Galatasaray’da sportif direktör savaşları

    Luis Campos'un perşembe günü oynanacak Kasımpaşa maçında İstanbul'a gelip Galatasaray'ı izleyeceği ve yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği belirlendi.

    Son olarak Lille'de sportif direktörlük yapan Portekizli futbol adamı daha önce Monaco ve Real Madrid'de çeşitli görevlerde bulundu.


    GALATASARAY İLE YOLU KESİŞMİŞTİ
    Campos'un daha önce de Galatasaray'la yolu ise ilginç bir şekilde kesişti. Campos, G.Saray'ın genç yıldızı Mustafa Kapı'yı ayarttı ve Sarı-Kırmızılı kulüp bonservis ücreti alamadan Kapı'yı Lille'e kaptırdı.

    FATİH TERİM KARŞI ÇIKMIŞTI
    O dönemde Kapı'nın bu şekilde gitmesine Fatih Terim karşı çıkmıştı. Terim, Kapı ve Campos'a büyük tepki göstermişti. Kapı Lille'de varlık gösteremeyince geçtiğimiz günlerde Lille'den bedelsiz olarak Adana Demirspor'a geldi.

        Galatasaray'ın geleceği içindeki oyuncular arasında sayılan Mustafa Kapı'yı bu şekilde sarı-kırmızılı ekipten çıkartan Luis Campos'un G.Saray'da sportif direktörlüğe düşünülmesi ise şaşkınlık yaratttı.



        "KARA LİSTEYE ALMIŞTI"
        G.Saray Yönetimi'nde bazı isimlerin ise Campos için "Gelecekte çok daha değer kazanabilecek bir oyuncumuzu bizden bedavaya kaçıran bir şahsın sportif direktör olarak atanması çok manidar olur. Fatih hocamız o dönemde bu adamı kara listeye almıştı" şeklinde görüş belirttiler.

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