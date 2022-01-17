Galatasaray'da sportif direktör savaşları: Emir Kıvırcık, Mario Branco derken son bomba Luis Campos!





"KARA LİSTEYE ALMIŞTI"

G.Saray Yönetimi'nde bazı isimlerin ise Campos için "Gelecekte çok daha değer kazanabilecek bir oyuncumuzu bizden bedavaya kaçıran bir şahsın sportif direktör olarak atanması çok manidar olur. Fatih hocamız o dönemde bu adamı kara listeye almıştı" şeklinde görüş belirttiler.

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