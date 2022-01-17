Galatasaray'da sportif direktör savaşları: Emir Kıvırcık, Mario Branco derken son bomba Luis Campos!

Luis Campos'un perşembe günü oynanacak Kasımpaşa maçında İstanbul'a gelip Galatasaray'ı izleyeceği ve yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği belirlendi.
Son olarak Lille'de sportif direktörlük yapan Portekizli futbol adamı daha önce Monaco ve Real Madrid'de çeşitli görevlerde bulundu.
GALATASARAY İLE YOLU KESİŞMİŞTİ
Campos'un daha önce de Galatasaray'la yolu ise ilginç bir şekilde kesişti. Campos, G.Saray'ın genç yıldızı Mustafa Kapı'yı ayarttı ve Sarı-Kırmızılı kulüp bonservis ücreti alamadan Kapı'yı Lille'e kaptırdı.
FATİH TERİM KARŞI ÇIKMIŞTI
O dönemde Kapı'nın bu şekilde gitmesine Fatih Terim karşı çıkmıştı. Terim, Kapı ve Campos'a büyük tepki göstermişti. Kapı Lille'de varlık gösteremeyince geçtiğimiz günlerde Lille'den bedelsiz olarak Adana Demirspor'a geldi.