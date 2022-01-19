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    • Spor
    • 19.01.2022 18:31
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    • 19.01.2022 18:37
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    TAKVİM yazdı, Luis Campos Galatasaray için İstanbul'a geldi!

    Takvim.com.tr, 17 Ocak 2022'de "SPORTİF DİREKTÖR SAVAŞLARI" manşetiyle Luis Campos'ın Galatasaray için Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Beklenen oldu ve ünlü teknik adam Sarı Kırmızılarla görüşmek için İstanbul'a ayak bastı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Takvim yazdı, Campos geldi!

    Takvim.com.tr, geçtiğimiz günlerde Luis Campos'ın Galatasaray için İstanbul'a geleceğini yazıp, ünlü futbol adamının yönetimle bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.

    Beklenen oldu ve Luis Campos, Sarı Kırmızılarla görüşmek için İstanbul'a geldi. Campos'u taşıyan uçak saat 17.00 civarında İstanbul'a indi.




    Başkan Burak Elmas ile görüşecek olan Campos'un yarın oynanacak Kasımpaşa maçını da tribünden izlemesi bekleniyor.


    İLK TAKVİM.COM.TR DUYURDU
    Takvim.com.tr, 17 Ocak 2022'de "SPORTİF DİREKTÖR SAVAŞLARI" manşetiyle, Galatasaray'ın Luis Campos ile ilgilendiğini yazmış, Campos'un perşembe günü oynanacak Kasımpaşa maçında İstanbul'a gelip Galatasaray'ı izleyeceği ve yönetimle bir görüşme gerçekleştireceğini okurlarıyla paylaşmıştı.



        LUIS CAMPOS KİMDİR?
        6 Eylül 1964 yılında Portekiz'in Esposende şehrinde dünyaya geldi.

        Campos, 27 yaşında Leiria ile Portekiz'in alt liglerinde koçluk yapmaya başladı ve birkaç amatör takımı ve sonunda Portekiz Primeira Liga'da profesyonel takımları yönetti. Gil Vicente'nin menajeri olarak Campos, Jose Mourinho'nun FC Porto ile 27 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. 2012 yılında Campos, Mourinho yönetiminde Real Madrid CF için keşif ve taktik analisti oldu.



        Campos, 2013'ten 2016'ya kadar AS Monaco FC'de sportif direktör olarak adını duyurdu. Radamel Falcao, Joao Moutinho, James Rodriguez, Lemar, Benjamin Mendy Fabinho, Anthony Martial, Ricardo Carvalho, Dimitar Berbatov, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko isimleri keşfetti. 2017 yılında Lille'in sportif direktörü oldu.

        18 Aralık 2020'de Campos, Lille'den ayrıldı.
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