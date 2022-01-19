TAKVİM yazdı, Luis Campos Galatasaray için İstanbul'a geldi!

Takvim.com.tr, geçtiğimiz günlerde Luis Campos'ın Galatasaray için İstanbul'a geleceğini yazıp, ünlü futbol adamının yönetimle bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Beklenen oldu ve Luis Campos, Sarı Kırmızılarla görüşmek için İstanbul'a geldi. Campos'u taşıyan uçak saat 17.00 civarında İstanbul'a indi.
Başkan Burak Elmas ile görüşecek olan Campos'un yarın oynanacak Kasımpaşa maçını da tribünden izlemesi bekleniyor.
İLK TAKVİM.COM.TR DUYURDU
Takvim.com.tr, 17 Ocak 2022'de "SPORTİF DİREKTÖR SAVAŞLARI" manşetiyle, Galatasaray'ın Luis Campos ile ilgilendiğini yazmış, Campos'un perşembe günü oynanacak Kasımpaşa maçında İstanbul'a gelip Galatasaray'ı izleyeceği ve yönetimle bir görüşme gerçekleştireceğini okurlarıyla paylaşmıştı.