TAKVİM yazdı, Luis Campos Galatasaray için İstanbul'a geldi!





LUIS CAMPOS KİMDİR?

6 Eylül 1964 yılında Portekiz'in Esposende şehrinde dünyaya geldi.

Campos, 27 yaşında Leiria ile Portekiz'in alt liglerinde koçluk yapmaya başladı ve birkaç amatör takımı ve sonunda Portekiz Primeira Liga'da profesyonel takımları yönetti. Gil Vicente'nin menajeri olarak Campos, Jose Mourinho'nun FC Porto ile 27 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. 2012 yılında Campos, Mourinho yönetiminde Real Madrid CF için keşif ve taktik analisti oldu.