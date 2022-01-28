Talihsiz bir kazayla sahalardan 400 gün uzak kalan Omar Elabdellaoui Tuzlaspor maçında forma giyecek mi?

Milli arada çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray bugün hazırlık maçında Tuzlaspor'la karşılaşacak. Saat 13.00'te başlaşacak maçın Sarı-Kırmızılılar açısından özel bir anlamı var.
Yaşadığı talihsiz kazasının ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Omar Elabdellaoui'nin bugün uzun bir aradan sonra forma giymesi bekleniyor.
ADETA BİR MUCİZE
31 Aralık 2020'de geçirdiği talihsiz kaza sonrasında ölümden dönen ve iki gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Norveçli yıldız uzun süren tedavisinin ardından adeta bir mucizeye imza attı.
İDMANLARDA BAŞARILI PERFORMANS
Son olarak ABD'deki tedavisini tamamlayan ve doktorların verdiği olumlu raporun ardından Galatasaray'da takımla beraber idmanlara başlayan Omar Elabdellaoui gösterdiği performansla teknik direktör Domenec Torrent'in gözüne girmeyi başardı.