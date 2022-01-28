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    • Spor
    • 28.01.2022 11:18
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    • 28.01.2022 11:18
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    Talihsiz bir kazayla sahalardan 400 gün uzak kalan Omar Elabdellaoui Tuzlaspor maçında forma giyecek mi?

    Yaşadığı talihsiz kazasının ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Omar Elabdellaoui’nin bugün Tuzlaspor maçında uzun bir aradan sonra forma giymesi bekleniyor. 2020-21 sezonunun başında Olympiakos’tan bedelsiz olarak Galatasaray’a transfer olan Omar Elabdellaoui, Sarı-Kırmızılı formayla sadece 13 maça çıkabildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | 400 gün sonra dönüyor!

    Milli arada çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray bugün hazırlık maçında Tuzlaspor'la karşılaşacak. Saat 13.00'te başlaşacak maçın Sarı-Kırmızılılar açısından özel bir anlamı var.

    Yaşadığı talihsiz kazasının ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Omar Elabdellaoui'nin bugün uzun bir aradan sonra forma giymesi bekleniyor.



    ADETA BİR MUCİZE
    31 Aralık 2020'de geçirdiği talihsiz kaza sonrasında ölümden dönen ve iki gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Norveçli yıldız uzun süren tedavisinin ardından adeta bir mucizeye imza attı.


    İDMANLARDA BAŞARILI PERFORMANS
    Son olarak ABD'deki tedavisini tamamlayan ve doktorların verdiği olumlu raporun ardından Galatasaray'da takımla beraber idmanlara başlayan Omar Elabdellaoui gösterdiği performansla teknik direktör Domenec Torrent'in gözüne girmeyi başardı.



        FORMA ŞANSI BULABİLECEK Mİ?
        Sözleşmesi feshedilen DeAndre Yedlin'in yerine kadroda Norveçli yıldızı monte etmeyi düşünen İspanyol hocanın bugün Elabdellaoui'ya forma şansı vermesi bekleniyor.



        Omar Elabdellaoui eğer bugün görev yaparsa yaklaşık 400 gün sonra bir maçta sahaya çıkmış olacak. 30 yaşındaki futbolcu son olarak 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzonspor'la deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giymişti.

        2020-21 sezonunun başında Olympiakos'tan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Omar Elabdellaoui, Sarı-Kırmızılı formayla sadece 13 maça çıkabildi.

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        Haberler Spor Talihsiz bir kazayla sahalardan 400 gün uzak kalan Omar Elabdellaoui Tuzlaspor maçında forma giyecek mi?
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