Talihsiz bir kazayla sahalardan 400 gün uzak kalan Omar Elabdellaoui Tuzlaspor maçında forma giyecek mi?

Milli arada çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray bugün hazırlık maçında Tuzlaspor'la karşılaşacak. Saat 13.00'te başlaşacak maçın Sarı-Kırmızılılar açısından özel bir anlamı var.



Yaşadığı talihsiz kazasının ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Omar Elabdellaoui'nin bugün uzun bir aradan sonra forma giymesi bekleniyor.