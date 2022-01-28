Galatasaray'ı transferde tedirgin eden rapor! Tam 40 kez sakatlandı...

Fransız medyasından RMC Sport, bu gelişmeyi flaş haber olarak verdi. Ancak tecrübeli oyuncunun geçmişiyle ilgili büyük sıkıntılar olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın Guilavogui ile el sıkışması durumunda hastane hastane dolaşması gerekiyor... Çünkü yıldız oyuncu kariyerinde 40 sakatlık geçirdi.