Galatasaray'ı transferde tedirgin eden rapor! Tam 40 kez sakatlandı...

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor... Gedson Fernandes ile başlayan süreçte gündeme birçok isim geldi.
Sarı-Kırmızılılar'da gündeme gelen son isimlerden biri de Wolfsburg forması giyen yıldız orta saha oyuncusu... Sarı-Kırmızılılar'ın Bundesliga temsilcilerinden Wolfsburg'ta forma giyen 31 yaşındaki Fransız futbolcu Josuha Guilavogui'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Fransız medyasından RMC Sport, bu gelişmeyi flaş haber olarak verdi. Ancak tecrübeli oyuncunun geçmişiyle ilgili büyük sıkıntılar olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın Guilavogui ile el sıkışması durumunda hastane hastane dolaşması gerekiyor... Çünkü yıldız oyuncu kariyerinde 40 sakatlık geçirdi.