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    • Spor
    • 28.01.2022 11:44
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    • 28.01.2022 11:44
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    Galatasaray'ı transferde tedirgin eden rapor! Tam 40 kez sakatlandı...

    SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Wolfsburg'ta forma giyen Josuha Guilavogui'yi gündeme aldı. Ancak Fransız futbolcunun sakatlık geçmişi sarı-kırmızılıları tedirgin etti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’ı transferde tedirgin eden rapor

    Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor... Gedson Fernandes ile başlayan süreçte gündeme birçok isim geldi.

    Sarı-Kırmızılılar'da gündeme gelen son isimlerden biri de Wolfsburg forması giyen yıldız orta saha oyuncusu... Sarı-Kırmızılılar'ın Bundesliga temsilcilerinden Wolfsburg'ta forma giyen 31 yaşındaki Fransız futbolcu Josuha Guilavogui'yi gündemine aldığı iddia edildi.

    Fransız medyasından RMC Sport, bu gelişmeyi flaş haber olarak verdi. Ancak tecrübeli oyuncunun geçmişiyle ilgili büyük sıkıntılar olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın Guilavogui ile el sıkışması durumunda hastane hastane dolaşması gerekiyor... Çünkü yıldız oyuncu kariyerinde 40 sakatlık geçirdi.

        Daha önce sakatlıklarıyla gündeme gelen Jack Wilshere 39, Fenerbahçe forması da giyen Perotti 42 kez sakatlık geçirdi. Guilavogui'nin Perotti'den 2 yaş küçük olduğunu da düşünürsek sayının daha da artması muhtemel...

        7 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Guilavogui, Wolfsburg'ta 21 maçta görev aldı. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız medyası, yıldız oyuncuyla Galatasaray dışında Bordeaux'nun da yakından ilgilendiğini belirtiyor.

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        Haberler Spor Galatasaray'ı transferde tedirgin eden rapor! Tam 40 kez sakatlandı...
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