Avustralya Açık'ta heyecan tüm hızıyla sürüyor. Nadal ve Berretti bugün nihayet karşı karşıya geldi. Avustralya Açık'ta Rafael Nadal, Matteo Berrettini'yi setlerde 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Peki Avustralya açık final maçı ne zaman? Rafael Nadal final tenis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avustralya açık final maçı canlı nasıl izlenir?