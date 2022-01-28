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    • Spor
    • 28.01.2022 10:21
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    • 28.01.2022 10:26
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    Avustralya açık final maçı ne zaman? Rafael Nadal final tenis maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    Berrettini ve Rafael Nadal Avustralya açık yarı final maçında karşı karşıya geldi. Heyecanla beklenen yarı final maçının ardından final oynanacak. Nadal dünya sıralamasında 5 numarada yer alırken son maçta Berrettini’ni 3-0'lık skorla geçmişti. Dünya sıralamasında 7. sırada yer alan Berrettini de maçta hem rövanşını almak hem de finale yükselmek için yarı finalde tüm gücünü kullandı. Yarı finalde Rafael Nadal, Matteo Berrettini'yi setlerde 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.Peki Avustralya açık final maçı ne zaman? Rafael Nadal final tenis maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte canlı izleme yolları...

    Avustralya açık final maçı ne zaman?

    Avustralya Açık'ta heyecan tüm hızıyla sürüyor. Nadal ve Berretti bugün nihayet karşı karşıya geldi. Avustralya Açık'ta Rafael Nadal, Matteo Berrettini'yi setlerde 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Peki Avustralya açık final maçı ne zaman? Rafael Nadal final tenis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avustralya açık final maçı canlı nasıl izlenir?

    NADAL FİNALDE!

    Son dakika haberi: Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler yarı final maçında Rafael Nadal ile Matteo Berrettini mücadele etti.

    Nadal, rakibi Berrettini'yi 3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek finale yükseldi.

    İspanyol raket bu sonuçla birlikte Avustralya Açık'ta 6, grand slamlerde 29. kez finalde yer almayı başardı.

    AVUSTRALYA AÇIK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

    Avustralya açık final maçının tarihi belli oldu. Maç 30 Ocak 2022 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

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