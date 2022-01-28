Fenerbahçe "süper çocuk" Dashmir Elezi için harekete geçti

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Makedon futbolunun en önemli genç yeteneği olarak gösterilen ve ismi bir süredir Gaziantep FK ile anılan Dashmir Elezi için düğmeye bastı.
Yönetimin, Shkendija'de forma giyen 17 yaşındaki forvetin kulübü ve menajeriyle masaya oturduğu belirlendi. Madekonya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Elezi'nin kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu öğrenildi.
Forvette ve her iki kanatta görev yapabilen genç yıldız geçtiğimiz sezon İngiliz gazetesi The Guardian'ın açıkladığı 'Wonderkid' listesinde yer alıyordu.