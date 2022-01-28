Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.01.2022 13:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 13:30
    ABONE OL

    Fenerbahçe "süper çocuk" Dashmir Elezi için harekete geçti

    Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertliler Shkendija’de oynayan Dashmir Elezi için harekete geçti. Genç yıldızın isminin bir süredir Gaziantep FK ile anıldığı belirtilirken süper çocuk olarak nitelendirilen Elezi'yle çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    Özel Haber | Fener’e süper yetenek...

    Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Makedon futbolunun en önemli genç yeteneği olarak gösterilen ve ismi bir süredir Gaziantep FK ile anılan Dashmir Elezi için düğmeye bastı.

    Yönetimin, Shkendija'de forma giyen 17 yaşındaki forvetin kulübü ve menajeriyle masaya oturduğu belirlendi. Madekonya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Elezi'nin kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu öğrenildi.

    Forvette ve her iki kanatta görev yapabilen genç yıldız geçtiğimiz sezon İngiliz gazetesi The Guardian'ın açıkladığı 'Wonderkid' listesinde yer alıyordu.
        Balıkçı vakası ihanet miydi?
        Haberler Spor Fenerbahçe "süper çocuk" Dashmir Elezi için harekete geçti
            SON DAKİKA