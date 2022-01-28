Fenerbahçe "süper çocuk" Dashmir Elezi için harekete geçti

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Makedon futbolunun en önemli genç yeteneği olarak gösterilen ve ismi bir süredir Gaziantep FK ile anılan Dashmir Elezi için düğmeye bastı.