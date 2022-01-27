Fenerbahçe yönetimi 4 yılda santrfor hattına servet yatırdı ama istediği verimi alamadı!





KARŞILIĞINI ALAMADI

Fener forvet transferinde 30 milyon Euro zarara uğradı. Fenerbahçe'nin transfer ettiği golcülerin maliyetleri ise dikkat çekiyor. Örneğin Slimani için 5 milyon Euro harcadılar. Frey 3.8, Vedat Muriç 5, Mevlüt Erdinç 1.1, Valencia 4.5, Thiam 3.6, Cisse 1.2, Samatta 12, Ademi 2.5, Berisha 11 ve Serdar'ın maliyeti 3 milyon Euro'yu buldu. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe forvet hattına 52 milyon Euro harcadı ama bunun karşılığını da alamadı.