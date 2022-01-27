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    Fenerbahçe yönetimi 4 yılda santrfor hattına servet yatırdı ama istediği verimi alamadı!

    Sarı-Lacivertliler, 4 yılda 11 forvet aldı. 52.5 milyon Euro harcadı... 22 milyon Euro’luk oyuncu satışı yaptı. 30 milyon Euro zarara uğradı. F.Bahçe’de yeni golcü adayı Karagümrük forması giyen Alaksandar Pesic... Kanarya, Sırp golcü için 2 milyon Euro’yu gözden çıkaracak.

    Bu kadarına ’Pes’ic

    Fenerbahçe'nin golcü transferinde yüzü bir türlü gülmedi. Sarı- Lacivertli Yönetim, son 4 yılda forvet transferine hatrı sayılır bir para harcadı... Fenerbahçe, 4 yılda 11 forvet transfer etti. Bu transferlerin Sarı-Lacivertliler'e toplam maliyeti ise 52.5 milyon Euro'yu buldu. Kanarya, Vedat Muriç ve Frey'in satışlarından ise toplam 22 milyon Euro gelir elde etti.



    KARŞILIĞINI ALAMADI
    Fener forvet transferinde 30 milyon Euro zarara uğradı. Fenerbahçe'nin transfer ettiği golcülerin maliyetleri ise dikkat çekiyor. Örneğin Slimani için 5 milyon Euro harcadılar. Frey 3.8, Vedat Muriç 5, Mevlüt Erdinç 1.1, Valencia 4.5, Thiam 3.6, Cisse 1.2, Samatta 12, Ademi 2.5, Berisha 11 ve Serdar'ın maliyeti 3 milyon Euro'yu buldu. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe forvet hattına 52 milyon Euro harcadı ama bunun karşılığını da alamadı.



    YİNE PARA SAÇACAK!
    İstikrarlı ve kaliteli bir golcüsü olmadı. Fenerbahçe devre arasında da kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye edecek. Düşünülen isim Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon muhteşem bir grafik çizen Alaksandar Pesic...



        Fenerbahçe, Sırp yıldız için Karagümrük'e 2 milyon Euro bonservis ücreti teklif etti. Görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor. Sırp oyuncuyla yakın zamanda yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek.



        58 MAÇTA 21 GOL ATTILAR!
        Kanarya'da bu sezon forvet oyuncuları Enner Valencia, Serdar Dursun ve Mergim Berisha tüm kulvarlarda 58 karşılaşmada forma giydi... Bu 3'lü, 58 maçta 21 gole imza attı. Fenerbahçe'nin golcülerinin istikrarı yakalayamaması ve form grafiklerinin sürekli değişkenlik göstermesi dikkat çekiyor... Taraftar da bu durumdan oldukça şikayetçi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe yönetimi 4 yılda santrfor hattına servet yatırdı ama istediği verimi alamadı!
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