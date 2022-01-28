Löw gelmezse ABD yolcusu! Fenerbahçe'de Mesut Özil ile sezon sonunda yollar ayrılabilir

Fenerbahçe'de Mesut Özil problemi bir türlü bitmek bilmiyor. Dün itibariyle Fenerbahçe'ye transfer olmasının üzerinden tam 1 yıl geçen Mesut Özil, bu süre zarfında istenilen performansı gösteremediği gibi beklenen fiziksel kaliteye de ulaşamadı. Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin Antalya kampına katılamayan ve iğne tedavisi olan yıldız futbolcunun Vitor Pereira'nın ardından İsmail Kartal'la da istediği ortamı bulamadı. İsmail Kartal'ın Mesut Özil'i fiziksel olarak yeterli bulmadığı, istediği seviyeye gelmediği sürece de ilk 11'de düşünmediği ifade ediliyor. Mesut Özil'in de sezon sonunda Alman Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Dünya Şampiyonluğu yaşadığı Joachim Löw'ün sezon sonunda takımın başına geçmemesi durumunda ABD'den gelen teklifi değerlendireceği de öğrenildi. Mesut Özil'e Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami FC'nin astronomik bir teklifte bulunduğu belirtiliyor.
GELELİ TAM 1 SENE OLDU AMA NE KENDİSİ MUTLU NE DE FENER TARAFTARI
Mesut Özil sakatlığı nedeniyle Antalya kampında yer almıyor. İsmail Kartal'ın yıldız oyuncunun fiziksel durumunu beğenmediği de gelen haberler arasında.