Löw gelmezse ABD yolcusu! Fenerbahçe'de Mesut Özil ile sezon sonunda yollar ayrılabilir





GELELİ TAM 1 SENE OLDU AMA NE KENDİSİ MUTLU NE DE FENER TARAFTARI

Mesut Özil sakatlığı nedeniyle Antalya kampında yer almıyor. İsmail Kartal'ın yıldız oyuncunun fiziksel durumunu beğenmediği de gelen haberler arasında.

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