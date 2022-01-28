Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Başarılı file bekçisi Muslera'nın sakatlanması nedeniyle kaleyi Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'ye emanet etmişti. Ancak istenilen verim alınamayınca yeni kaleci aramaları başladı. Alman devi Borussia Dortmund forması giyen yedek kaleci Roman Bürki'nin peşine düşen ekip istediğini aldı. Bürki 4 aylığına GS forması giyecek. Peki Roman Bürki kimdir, hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın yeni kalecisi Roman Bürki kaç yaşında nereli?