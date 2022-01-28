Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Başarılı file bekçisi Muslera'nın sakatlanması nedeniyle kaleyi Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'ye emanet etmişti. Ancak istenilen verim alınamayınca yeni kaleci aramaları başladı. Alman devi Borussia Dortmund forması giyen yedek kaleci Roman Bürki'nin peşine düşen ekip istediğini aldı. Bürki 4 aylığına GS forması giyecek. Peki Roman Bürki kimdir, hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın yeni kalecisi Roman Bürki kaç yaşında nereli?
ROMAN BÜRKİ KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
14 Kasım 1990 İsviçre doğumlu Roman Bürki 1,87 m boyundadır. Futbola Young Boys altyapısında başlayan 31 yaşındaki futbolcu 2011-2014 yılları arasında Grasshoppers forması ile çıkış gösterdikten sonra Freiburg'a transfer oldu ve 2014/15 sezonunu Bundesliga'da geçirdi. Freiburg'da gösterdiği başarılı oyunculuğu ile İsviçre Milli Takımı'na da seçilen Bürki, devlerin ilgi odağı haline geldi.
İsviçreli file bekçisi, 2015 yılında Alman devi Borussia Dortmund'a transfer oldu. 7 yıldır Borussia Dortmund forması giyen Roman Bürki, geçen sezona kadar ilk 11'in değişilmez ismiydi. Geçen sezonun 2. yarısında formasını kaptıran Bürki, Dortmund'un bu sezon başında Gregor Kobel'i 15 milyon Euro'ya transfer etmesinin ardından ise gözden düştü.