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    • Spor
    • 27.01.2022 16:22
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    • 27.01.2022 16:28
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    Fenerbahçe'de para krizi... José Sosa kalan maaşını da istiyor

    Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertliler José Sosa yüksek ücretini ödemek istemiyor. Arjantinli futbolcu, Sarı Kanarya'dan gönderilse dahi Fenerbahçe'deki 6 aylık maaşının peşinde...

    ONUR ÖZKAN
    Özel Haber | Tamamen duygusal!

    Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı ile yollarını ayırmak istiyor… Transferde somut adımlar atmak isteyen Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonu erecek olan Sosa'nın maaş yükünden kurtulmak istiyor.

    Sosa hem kalan 6 aylık maaşı hem de daha önceki hak edişlerini Sarı-Lacivertli kulüpte bırakmak istemiyor… Sosa da Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine dönmek istiyor.

    Arjantinli yıldız, daha önce oynadığı Estudiantes ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe ile ilişiğini kestikten sonra eski takımına imza atması bekleniyor. Ancak ödemelerini almadan hamle yapmak istemiyor.

        Güncel piyasa değeri 900 bin Euro olan Sosa, bu sezon 20 karşılaşmada forma giyerken sadece 2 asiste imza attı.

        Performansıyla Fenerbahçe taraftarının eleştirilerine maruz kalan Tangocu 2020 yılında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

        Estudiantes altyapısından yetişen 36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2007 yılında profesyonel olmuştu. Sosa, Avrupa'nın dev kulüplerinde de forma giydi.

        Alman devi Bayern Münih ve İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Sosa, 19 kez de Arjantin Milli Takımı'nda oynadı. Yıldız futbolcu ülkemizde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giydi.

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