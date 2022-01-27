Fenerbahçe'de para krizi... José Sosa kalan maaşını da istiyor

Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı ile yollarını ayırmak istiyor… Transferde somut adımlar atmak isteyen Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonu erecek olan Sosa'nın maaş yükünden kurtulmak istiyor.
Sosa hem kalan 6 aylık maaşı hem de daha önceki hak edişlerini Sarı-Lacivertli kulüpte bırakmak istemiyor… Sosa da Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine dönmek istiyor.
Arjantinli yıldız, daha önce oynadığı Estudiantes ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe ile ilişiğini kestikten sonra eski takımına imza atması bekleniyor. Ancak ödemelerini almadan hamle yapmak istemiyor.