Fenerbahçe'de para krizi... José Sosa kalan maaşını da istiyor

Performansıyla Fenerbahçe taraftarının eleştirilerine maruz kalan Tangocu 2020 yılında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Estudiantes altyapısından yetişen 36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2007 yılında profesyonel olmuştu. Sosa, Avrupa'nın dev kulüplerinde de forma giydi.



Alman devi Bayern Münih ve İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Sosa, 19 kez de Arjantin Milli Takımı'nda oynadı. Yıldız futbolcu ülkemizde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giydi.