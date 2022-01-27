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    • Spor
    • 27.01.2022 17:50
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    • 27.01.2022 17:50
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    Trabzonspor transferde hız kesmiyor! Kerem ŞenTaha Altıkardeş ve Batuhan Kör için KAP bildirimi geldi

    Süper Lig'in lider konumdaki takımı Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Fırtına bu kapsamda geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varılan Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör için KAP bildirimini yaptı.

    Trabzonspor transferde hız kesmiyor!

    Trabzonspor, Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte sözleşme detayları...

    KEREM ŞEN İLE 4,5 YILLIK ANLAŞMA
    Profesyonel futbolcu Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

    Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

    2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

    Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla.

    TAHA ALTIKARDEŞ İLE 4,5 YILLIK ANLAŞMA

    Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

    Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

    2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

    Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla.

    BATUHAN KÖR

    Profesyonel futbolcu Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

    Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

    2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

    Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla.

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    Haberler Spor Trabzonspor transferde hız kesmiyor! Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör için KAP bildirimi geldi
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