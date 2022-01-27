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    • Spor
    • 27.01.2022 15:48
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    • 27.01.2022 15:48
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    Gedson Fernandes'ten kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı

    Uzun süredir adı Galatasaray'la anılan ve transfer görüşmelerinin sürdüğü Portekizli isim Gedson Fernandes'ten flaş bir paylaşım geldi. Instagram hesabından Galatasaray tişörtüyle bir kare paylaşan Gedson, kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.

    Gedson’dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı

    Spor Toto Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimse eski futbolcusu Gedson Fernandes...

    Aslan'ın transfer listesindeki oyunculardan olan Gedson Fernandes, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray tişörtüyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

    SONRADAN SİLDİ
    Gedson Fernandes, transfer gündemini hareketlendiren bu gönderisini kısa süre sonra sildi.

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