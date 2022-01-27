Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aslan forvet arıyor! Galatasaray Fransız yıldız Gomis'i en uygun şartlarda bitirmeye çalışıyor

    Yönetim 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro maaş teklifi yaptı. 3 milyon Euro isteyen Mendy, Sarı-Kırmızılılar’a “Fener de masada” ifadesini kullandı. Pazarlıklar satranç maçı halini aldı!..

    Kıran kırana Gomis pazarlığı

    Cimbom, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Alınan bilgilere göre şu anda iki konuda anlaşmazlık var. İlk pürüz sözleşme süresi... Sarı-Kırmızılılar 36 yaşındaki futbolcunun menajeri Patrick Mendy'ye 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık teklif yaptı.



    ASLAN'IN OPSİYON ŞARTI VAR
    Opsiyon maddesi ise Gomis'in göstereceği performansa bağlı olacak. Ancak Fransız forvet önce 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme istedi. Ardından yapılan pazarlıklar sonrası ise 1.5 yıllık garanti sözleşme talebinde bulundu. Galatasaray ise sözleşmeye mutlaka opsiyon koydurmak istiyor. İkinci pürüz ise garanti ücret... Sarı-Kırmızılılar, Gomis'e sezon sonuna kadar 500 bin Euro, opsiyonun devreye girmesi halinde ise gelecek sezon için de 1 milyon Euro teklif etti.



    FEDAKARLIK YAPMASI ŞART
    Tecrübeli golcünün talebi ise sezon sonuna kadar 1 milyon Euro, gelecek sezon da 2 milyon Euro garanti ücret. Fiyatı yüksek tutmaya çalışan menajer Mendy'nin, "Fenerbahçe ve St. Etienne de masada" restini tektiği öğrenildi. Ancak Galatasaray yönetimi transferi kendi istediği şartlarda bitirmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre bu transferin gerçekleşmesi için mutlaka Gomis'in fedakarlıkta bulunması gerekiyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bankaların sanayiye kredi desteği artacak!
    Haberler Spor Aslan forvet arıyor! Galatasaray Fransız yıldız Gomis'i en uygun şartlarda bitirmeye çalışıyor
        SON DAKİKA