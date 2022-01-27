Aslan forvet arıyor! Galatasaray Fransız yıldız Gomis'i en uygun şartlarda bitirmeye çalışıyor

Cimbom, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Alınan bilgilere göre şu anda iki konuda anlaşmazlık var. İlk pürüz sözleşme süresi... Sarı-Kırmızılılar 36 yaşındaki futbolcunun menajeri Patrick Mendy'ye 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık teklif yaptı.
ASLAN'IN OPSİYON ŞARTI VAR
Opsiyon maddesi ise Gomis'in göstereceği performansa bağlı olacak. Ancak Fransız forvet önce 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme istedi. Ardından yapılan pazarlıklar sonrası ise 1.5 yıllık garanti sözleşme talebinde bulundu. Galatasaray ise sözleşmeye mutlaka opsiyon koydurmak istiyor. İkinci pürüz ise garanti ücret... Sarı-Kırmızılılar, Gomis'e sezon sonuna kadar 500 bin Euro, opsiyonun devreye girmesi halinde ise gelecek sezon için de 1 milyon Euro teklif etti.
FEDAKARLIK YAPMASI ŞART
Tecrübeli golcünün talebi ise sezon sonuna kadar 1 milyon Euro, gelecek sezon da 2 milyon Euro garanti ücret. Fiyatı yüksek tutmaya çalışan menajer Mendy'nin, "Fenerbahçe ve St. Etienne de masada" restini tektiği öğrenildi. Ancak Galatasaray yönetimi transferi kendi istediği şartlarda bitirmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre bu transferin gerçekleşmesi için mutlaka Gomis'in fedakarlıkta bulunması gerekiyor.