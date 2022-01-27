Aslan forvet arıyor! Galatasaray Fransız yıldız Gomis'i en uygun şartlarda bitirmeye çalışıyor





ASLAN'IN OPSİYON ŞARTI VAR

Opsiyon maddesi ise Gomis'in göstereceği performansa bağlı olacak. Ancak Fransız forvet önce 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme istedi. Ardından yapılan pazarlıklar sonrası ise 1.5 yıllık garanti sözleşme talebinde bulundu. Galatasaray ise sözleşmeye mutlaka opsiyon koydurmak istiyor. İkinci pürüz ise garanti ücret... Sarı-Kırmızılılar, Gomis'e sezon sonuna kadar 500 bin Euro, opsiyonun devreye girmesi halinde ise gelecek sezon için de 1 milyon Euro teklif etti.