Bafetimbi Gomis Galatasaray yolunda! Heyecanlandıran gelişme...

Ara transfer çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdüren Galatasaray'da büyük bir heyecan yaşanıyor. Dün gece Al Hilal'le yollarını ayıran Bafetimbi Gomis resmen Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde.
takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Fransız yıldızın menajeri Patrick Mendy, Galatasaray yönetimi ile görüşmelere başladı. Başkan Burak Elmas'ın Gomis'in hem gol yollarındaki sıkıntıya çözüm bulabileceğini hem de liderlik özellikleriyle saha dışında da takıma katkı verebileceğini düşündüğü öğrenildi.
Ancak Elmas transferi uygun maliyetler ve istedikleri sözleşme şartlarında bitirmek istiyor. Galatasaray'ın 36 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği, Gomis'in ise 2.5 yıllık sözleşme istediği belirlendi. Ayrıca iki tarafın garanti ücret konusunda da fikir ayrılıkları yaşadığı belirtiliyor.