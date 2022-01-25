Bafetimbi Gomis Galatasaray yolunda! Heyecanlandıran gelişme...

Ancak Elmas transferi uygun maliyetler ve istedikleri sözleşme şartlarında bitirmek istiyor. Galatasaray'ın 36 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği, Gomis'in ise 2.5 yıllık sözleşme istediği belirlendi. Ayrıca iki tarafın garanti ücret konusunda da fikir ayrılıkları yaşadığı belirtiliyor.