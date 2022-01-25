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    • Spor
    • 25.01.2022 12:22
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    • 25.01.2022 12:39
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    Bafetimbi Gomis Galatasaray yolunda! Heyecanlandıran gelişme...

    Galatasaray haberleri... Sarı-Kırmızılılarda Bafetimbi Gomis sesleri yükseliyor. 2017-18 sezonunda attığı 33 golle Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Fransız yıldız ile sözleşme süresinde yaşanan problem giderilirse transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

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    Ara transfer çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdüren Galatasaray'da büyük bir heyecan yaşanıyor. Dün gece Al Hilal'le yollarını ayıran Bafetimbi Gomis resmen Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde.

    takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Fransız yıldızın menajeri Patrick Mendy, Galatasaray yönetimi ile görüşmelere başladı. Başkan Burak Elmas'ın Gomis'in hem gol yollarındaki sıkıntıya çözüm bulabileceğini hem de liderlik özellikleriyle saha dışında da takıma katkı verebileceğini düşündüğü öğrenildi.

    Ancak Elmas transferi uygun maliyetler ve istedikleri sözleşme şartlarında bitirmek istiyor. Galatasaray'ın 36 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği, Gomis'in ise 2.5 yıllık sözleşme istediği belirlendi. Ayrıca iki tarafın garanti ücret konusunda da fikir ayrılıkları yaşadığı belirtiliyor.

        Kulübe yakın kaynaklara göre Gomis'in fedakarlık yapması durumunda Galatasaray'a transferi gerçekleşebilir.

        Fransız forvet 2017-18 sezonunda attığı 33 golle Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. Ayrıca bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olarak Süper Lig tarihine de geçmişti.

        Sarı-Kırmızılılar o sezonun sonunda sürpriz bir şekilde Gomis'le yollarını ayırmıştı. Geride kalan 4 yıla yakın sürede Galatasaray tecrübeli yıldızın yerini doldurmayı bir türlü başaramadı.

        Gomis'in ayrılık haberinin ardından sosyal medyada transfer kampanyası başlatan Galatasaraylı taraftarlar, Başkan Burak Elmas'tan Fransız yıldızı geri döndürmesini istiyor.

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        Haberler Spor Bafetimbi Gomis Galatasaray yolunda! Heyecanlandıran gelişme...
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