Galatasaray'da Bafetimbi Gomis için kıran kırana pazarlık! Takvim.com.tr açıklıyor: İki pürüz çıktı!



İKİNCİ PÜRÜZ İSE GARANTİ ÜCRET

Sarı-Kırmızılılar, Gomis'e sezon sonuna kadar 500 bin Euro, opsiyonun devreye girmesi halinde ise önümüzdeki sezon için de 1 milyon Euro garanti ücret teklif etti. Tecrübeli golcünün talebi ise sezon sonuna kadar 1 milyon Euro, önümüzdeki sezon da 2 milyon Euro olmak üzere toplam 3 milyon Euro garanti ücret.