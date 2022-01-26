Galatasaray'da Bafetimbi Gomis için kıran kırana pazarlık! Takvim.com.tr açıklıyor: İki pürüz çıktı!

Fransız yıldızın menajeri Mendy dün Galatasaray'la temasa geçti ve ilk görüşme gerçekleşti. Taraflar prensip olarak bu transferi çok istiyor. Ancak şu anda iki konuda anlaşmazlık yaşanıyor.
BİRİNCİ PÜRÜZ SÖZLEŞME SÜRESİ
Sarı-Kırmızılı yönetim 36 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık teklifte bulundu. Opsiyon maddesi ise Gomis'in bu sezon sonuna kadar göstereceği performansa bağlı olacak. Ancak Fransız forvet önce 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme istedi. Ardından yapılan pazarlıklar sonrası ise 1.5 yıllık garanti sözleşme talebinde bulundu. Galatasaray yönetimi ise kendisini garantiye almak için sözleşmeye mutlaka opsiyon koydurmak istiyor.
İKİNCİ PÜRÜZ İSE GARANTİ ÜCRET
Sarı-Kırmızılılar, Gomis'e sezon sonuna kadar 500 bin Euro, opsiyonun devreye girmesi halinde ise önümüzdeki sezon için de 1 milyon Euro garanti ücret teklif etti. Tecrübeli golcünün talebi ise sezon sonuna kadar 1 milyon Euro, önümüzdeki sezon da 2 milyon Euro olmak üzere toplam 3 milyon Euro garanti ücret.