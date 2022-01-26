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    • Spor
    • 26.01.2022 11:03
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    • 26.01.2022 11:09
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    Galatasaray'da Bafetimbi Gomis için kıran kırana pazarlık! Takvim.com.tr açıklıyor: İki pürüz çıktı!

    Son dakika Galatasaray transfer haberi! Ara transfer çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdüren Galatasaray'da büyük bir heyecan yaşanıyor. Cimbom, Al Hilal’le yollarını ayıran eski golcüsü Bafetimbi Gomis’in transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Peki, pazarlıklarda son durum ne? Anlaşma yakın mı? Fikir ayrılığı yaşanıyor mu? İşte takvim.com.tr farkıyla Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük bir merakla beklediği o yanıtlar…

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Gomis’te iki pürüz çıktı!

    Fransız yıldızın menajeri Mendy dün Galatasaray'la temasa geçti ve ilk görüşme gerçekleşti. Taraflar prensip olarak bu transferi çok istiyor. Ancak şu anda iki konuda anlaşmazlık yaşanıyor.


    BİRİNCİ PÜRÜZ SÖZLEŞME SÜRESİ
    Sarı-Kırmızılı yönetim 36 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık teklifte bulundu. Opsiyon maddesi ise Gomis'in bu sezon sonuna kadar göstereceği performansa bağlı olacak. Ancak Fransız forvet önce 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme istedi. Ardından yapılan pazarlıklar sonrası ise 1.5 yıllık garanti sözleşme talebinde bulundu. Galatasaray yönetimi ise kendisini garantiye almak için sözleşmeye mutlaka opsiyon koydurmak istiyor.


    İKİNCİ PÜRÜZ İSE GARANTİ ÜCRET
    Sarı-Kırmızılılar, Gomis'e sezon sonuna kadar 500 bin Euro, opsiyonun devreye girmesi halinde ise önümüzdeki sezon için de 1 milyon Euro garanti ücret teklif etti. Tecrübeli golcünün talebi ise sezon sonuna kadar 1 milyon Euro, önümüzdeki sezon da 2 milyon Euro olmak üzere toplam 3 milyon Euro garanti ücret.

        GOMİS'İN FEDAKARLIKTA BULUNMASI GEREKİYOR
        Galatasaray'a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre yönetim hem sözleşme süresi hem de garanti ücret teklifinde değişime gitmeyi düşünmüyor. Yani bu transferin gerçekleşmesi için mutlaka Gomis'in fedakarlıkta bulunması gerekiyor.


        KRİTİK GÖRÜŞME BUGÜN
        Bugün tarafların bir kez daha görüşmesi bekleniyor. Gomis'in Galatasaray'a dönmeyi çok istediği, bu nedenle yapılacak yeni görüşme sonrası bazı olumlu gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.

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