Rems ile her konuda anlaşan Fenerbahçe'de Ghislain Konan için geri sayım başladı!

Filip Novak'ın sakatlığı sonrası takımda orijinal mevkisi sol bek olan bir futbolcusu kalmayan Fenerbahçe, bu bölge için görüştüğü Ghislain Konan'ın transferinde sona geldi. Oyuncunun kulübü Reims ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Fildişi Sahilleri'nin Afrika Kupası'ndan elenmesiyle bu transfere artık son noktayı koymaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe sol bek transferinde mutlu sona artık çok yakın… Filip Novak'ın sakatlanmasının ardından sol bek arayışlarına hız veren ve listenin ilk sırasına Reims takımında forma giyen Ghislain Konan'ı yazan Sarı-Lacivertliler, oyuncunun kulübü ile yaptığı pazarlıklarda her konuda anlaşma sağladı.
1.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Sezon sonu Reims ile sözleşmesi sona erecek Konan için 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Fildişi Sahilleri Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Ghislain Konan için menajeri ile yaptığı görüşmelerde de önemli bir mesafe almayı başardı.