Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.01.2022 23:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2022 23:22
    ABONE OL

    Rems ile her konuda anlaşan Fenerbahçe'de Ghislain Konan için geri sayım başladı!

    Filip Novak'ı sakatlanmasından sonra sol bek sıkıntısı yaşan Fenerbahçe Ghislain Konan bombasını patlattı. Reims ile her konuda anlaşan Sarı-Laciverli ekip, Fildişi Sahilleri’nin Afrika Kupası’ndan elenmesiyle transferde son noktayı koymaya hazırlanıyor.

    EMRE AKDENİZ
    Fenerbahçe Ghislain Konan’da sona geldi!

    Filip Novak'ın sakatlığı sonrası takımda orijinal mevkisi sol bek olan bir futbolcusu kalmayan Fenerbahçe, bu bölge için görüştüğü Ghislain Konan'ın transferinde sona geldi. Oyuncunun kulübü Reims ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Fildişi Sahilleri'nin Afrika Kupası'ndan elenmesiyle bu transfere artık son noktayı koymaya hazırlanıyor.



    Fenerbahçe sol bek transferinde mutlu sona artık çok yakın… Filip Novak'ın sakatlanmasının ardından sol bek arayışlarına hız veren ve listenin ilk sırasına Reims takımında forma giyen Ghislain Konan'ı yazan Sarı-Lacivertliler, oyuncunun kulübü ile yaptığı pazarlıklarda her konuda anlaşma sağladı.



    1.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
    Sezon sonu Reims ile sözleşmesi sona erecek Konan için 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Fildişi Sahilleri Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Ghislain Konan için menajeri ile yaptığı görüşmelerde de önemli bir mesafe almayı başardı.



        Menajerine Fenerbahçe'nin teklifine çok sıcak baktığını söyleyen Konan, imza için ise Afrika Kupası'ndan dönüşünü işaret etmişti.



        Fildişi Sahilleri'nin Afrika Kupası son 16 turunda Mısır'a normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta penaltılarla 5-4 yenilmesiyle Ghislain Konan takımıyla birlikte turnuvaya veda etti.



        Kamerun'da düzenlenen organizasyondan yarın dönmesi beklenen 26 yaşındaki Konan'ın kısa süre içinde Fenerbahçeli yöneticilerle yüz yüze görüşüp transferin resmiyete dökülmesi ve Fildişili sol bekin Sarı-Lacivertli formayı giymesi bekleniyor.
            Can Ataklı’dan İmamoğlu’na salak gibi yorumu
            Haberler Spor Rems ile her konuda anlaşan Fenerbahçe'de Ghislain Konan için geri sayım başladı!
                SON DAKİKA