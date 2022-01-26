Rems ile her konuda anlaşan Fenerbahçe'de Ghislain Konan için geri sayım başladı!





1.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Sezon sonu Reims ile sözleşmesi sona erecek Konan için 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Fildişi Sahilleri Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Ghislain Konan için menajeri ile yaptığı görüşmelerde de önemli bir mesafe almayı başardı.