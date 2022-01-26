Kosova Futbol Federasyonu teknik direktör için, Ersun Yanal'ın ardından Sergen Yalçın'la da temasa geçti

2024 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı hedefleyen ve takımın başına önemli bir teknik direktör getirmek isteyen Kosova Futbol Federasyonu'nun listesinin ilk sırasında iki Türk var. Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal'la temasa geçen Kosova'nın bugün de Sergen Yalçın'la temas kurması bekleniyor.