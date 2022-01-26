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    Kosova Futbol Federasyonu teknik direktör için, Ersun Yanal'ın ardından Sergen Yalçın'la da temasa geçti

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kosova Futbol Federasyonu gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda... Kosova 3.5 yıl boyunca takımı çalıştıran Bernard Challandes ile yollarını geçtiğimiz ekim ayında ayırmıştı. Kosova Futbol Federasyonu teknik direktör için, Ersun Yanal'ın ardından Sergen Yalçın'la da temasa geçti.

    Kosova’nın hedefi Yalçın ve Yanal

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kosova Futbol Federasyonu gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda... Kosova 3.5 yıl boyunca takımı çalıştıran Bernard Challandes ile yollarını geçtiğimiz ekim ayında ayırmıştı.

    TEMAS KURULDU
    Ardından Muhammer Sahiti ve Primoz Gliha geçici olarak göreve gelmişti.

    2024 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı hedefleyen ve takımın başına önemli bir teknik direktör getirmek isteyen Kosova Futbol Federasyonu'nun listesinin ilk sırasında iki Türk var. Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal'la temasa geçen Kosova'nın bugün de Sergen Yalçın'la temas kurması bekleniyor.

        Kısa süre önce Beşiktaş'la yollarını ayıran Yalçın'ın teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu. Kosovalı yetkililerin Ersun Yanal'la yaptığı görüşmenin ise oldukça olumlu geçtiği belirtiliyor.

        BİRİNİ BİTİRECEKLER
        Kosova Federasyonu'nun Yalçın'la yapacağı görüşmenin ardından kesin kararını vereceği ve 2 Türk hocadan birisini büyük ihtimalle takımın başına getireceği iddia ediliyor.
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