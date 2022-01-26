Dünya futbolu Chaker Alhadhur’u konuşuyor! 30 yaşındaki Komorlar'lı sol bek Kamerun maçında kaleye geçti

Kamerun'da devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Son 16 maçında ev sahibi Kamerun'un karşısını çıkan Komorlar'da kadrodaki 3 kaleciden 1'isi sakatlanıp diğer 2'si Covid olunca ortalık karıştı.
10 KİŞİ KALDILAR
Takımın sol beki Chaker Alhadhur bu önemli maçta mecburen kaleye geçmek zorunda kaldı. 7. dakikada Nadjim Abdou'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Komorlar, 29. dakikada Toko Ekambi ve 70. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle maçı 2-1 kaybetti. Komorlar'ın tek golü ise 81. dakikada M'Changama'dan geldi.