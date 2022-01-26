Dünya futbolu Chaker Alhadhur’u konuşuyor! 30 yaşındaki Komorlar'lı sol bek Kamerun maçında kaleye geçti

MAÇTAN ÖNCE FACİA 8 ÖLÜ

Afrika Kupası'da oynanan Kamerun-Komorlar maçı öncesi büyük bir facia yaşandı. Başkent Yaounde'deki Olembe Stadyumu'nun girişinde meydana gelen izdihamda 8 kişi hayatını kaybederken en az 50 kişi yaralandı. Kamerun Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 1 bebeğin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Afrika Kupası Organizasyon Komitesi Sözcüsü Abel Mbengue ise, "İzdihama neden olabilecek şekilde ezilme yaşandı. Bu trajik olaydaki can kaybı sayısı hakkında güvenilir bir bilgi bekliyoruz" ifadesini kullandı. Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachie olayda yaralananları hastanede ziyaret ettiği fotoğrafları paylaşarak, "Yaralılara ücretsiz bakım ve en iyi desteği veriyoruz" diye konuştu.