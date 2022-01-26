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    Dünya futbolu Chaker Alhadhur’u konuşuyor! 30 yaşındaki Komorlar'lı sol bek Kamerun maçında kaleye geçti

    Kamerun'da devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Son 16 maçında ev sahibi Kamerun'un karşısını çıkan Komorlar'da kadrodaki 3 kaleciden 1'isi sakatlanıp diğer 2'si Covid olunca ortalık karıştı. 1.72 boyundaki Alhadhur takımı maçı 2-1 kaybetmesine rağmen yaptığı 4 kurtarışla geceye damga vurdu.

    Cesur yürek

    Kamerun'da devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Son 16 maçında ev sahibi Kamerun'un karşısını çıkan Komorlar'da kadrodaki 3 kaleciden 1'isi sakatlanıp diğer 2'si Covid olunca ortalık karıştı.

    10 KİŞİ KALDILAR
    Takımın sol beki Chaker Alhadhur bu önemli maçta mecburen kaleye geçmek zorunda kaldı. 7. dakikada Nadjim Abdou'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Komorlar, 29. dakikada Toko Ekambi ve 70. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle maçı 2-1 kaybetti. Komorlar'ın tek golü ise 81. dakikada M'Changama'dan geldi.

    Kamerun bu galibiyetle çeyrek finale çıkarken, gecenin kahramanı Komorlar'ın kalesini koruyan Alhadhur oldu. Fransa'da Ajaccio formasını giyen 1.72 boyundaki sol bek, kalesine gelen 6 şutun 4'ünü kurtararak geceye damgasını vurdu.

        HERKESİN DİLİNDE
        Kamerun kaptanı Aboubakar, "Maçın yıldızı kesinlikle oydu. Özellikle kafa vuruşumu harika kurtardı" diye konuştu. Hint okyanusunda küçük bir ada ülkesi olan Komorlar, Alhadhur'un performansıyla tüm dünyaya ismini duyurmuş oldu.

        İSMAİL ÇİPE GETİR-GÖTÜRÜNÜ YAPAR!
        Alhadhur        'un performansı sosyal medyada gündeme oturdu. Alhadhur'u Galatasaray'da büyük tartışmalara yol açan İsmail Çipe'yle kıyaslayan taraftarlar, "İsmail senin getirgötürünü yapar" dedi.

        Gelsin İsmail Çipe senden az kalecilik öğrensin.
        İsmail'den kesinlikle daha yetenekli. Konu tartışmaya kapalıdır.


            İsmail'in yerine bunu alın. İsterseniz sol bek de oynatırsınız.
            Adam 30 dakika Kamerun'a dayanmış. Bizim İsmail 5 dakika dayanamıyor.
            Sahaya çıktı, 1 maçta kaleciliği öğrendi, İsmail Çipe 27 yıl geçti daha öğrenemedi.

            MAÇTAN ÖNCE FACİA 8 ÖLÜ
            Afrika Kupası'da oynanan Kamerun-Komorlar maçı öncesi büyük bir facia yaşandı. Başkent Yaounde'deki Olembe Stadyumu'nun girişinde meydana gelen izdihamda 8 kişi hayatını kaybederken en az 50 kişi yaralandı. Kamerun Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 1 bebeğin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Afrika Kupası Organizasyon Komitesi Sözcüsü Abel Mbengue ise, "İzdihama neden olabilecek şekilde ezilme yaşandı. Bu trajik olaydaki can kaybı sayısı hakkında güvenilir bir bilgi bekliyoruz" ifadesini kullandı. Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachie olayda yaralananları hastanede ziyaret ettiği fotoğrafları paylaşarak, "Yaralılara ücretsiz bakım ve en iyi desteği veriyoruz" diye konuştu.
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