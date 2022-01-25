Ya Sergen Yalçın Ya Ersun Yanal! Kosova Futbol Federasyonu'nun hedefinde Türk teknik adamlar var



Bernard Challandes

Ardından Muharrem Sahiti ve Primoz Gliha geçici olarak göreve gelmişti.



Muharrem Sahiti

2024 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı hedefleyen ve takımın başına önemli bir teknik direktör getirmek isteyen Kosova Futbol Federasyonu'nun listesinin ilk sırasında iki Türk var.



Primoz Gliha

Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal'la temasa geçen Kosova'nın bugün de Sergen Yalçın'la temas kurması bekleniyor. Kısa süre önce Beşiktaş'la yollarını ayıran Yalçın'ın teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu.