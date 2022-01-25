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    • 25.01.2022 11:45
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    • 25.01.2022 12:08
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    Ya Sergen Yalçın Ya Ersun Yanal! Kosova Futbol Federasyonu'nun hedefinde Türk teknik adamlar var

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kosova Futbol Federasyonu gözünü Türkiye’ye çevirmiş durumda… Kosova Futbol Federasyonu Ersun Yanal'ın ardından Sergen Yalçın'la da görüşecek ve iki Türk teknik adamdan birine koltuğu verecek.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Ya Sergen Yalçın ya Ersun Yanal

    Kosova 3.5 yıl boyunca takımı çalıştıran Bernard Challandes ile yollarını geçtiğimiz ekim ayında ayırmıştı.


    Bernard Challandes

    Ardından Muharrem Sahiti ve Primoz Gliha geçici olarak göreve gelmişti.


    Muharrem Sahiti

    2024 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı hedefleyen ve takımın başına önemli bir teknik direktör getirmek isteyen Kosova Futbol Federasyonu'nun listesinin ilk sırasında iki Türk var.


    Primoz Gliha

    Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal'la temasa geçen Kosova'nın bugün de Sergen Yalçın'la temas kurması bekleniyor. Kısa süre önce Beşiktaş'la yollarını ayıran Yalçın'ın teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu.

    Kosovalı yetkililerin Ersun Yanal'la yaptığı görüşmenin ise oldukça olumlu geçtiği belirtiliyor.
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        Haberler Spor Ya Sergen Yalçın Ya Ersun Yanal! Kosova Futbol Federasyonu'nun hedefinde Türk teknik adamlar var
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