Ya Sergen Yalçın Ya Ersun Yanal! Kosova Futbol Federasyonu'nun hedefinde Türk teknik adamlar var

Kosova 3.5 yıl boyunca takımı çalıştıran Bernard Challandes ile yollarını geçtiğimiz ekim ayında ayırmıştı.
Bernard Challandes
Ardından Muharrem Sahiti ve Primoz Gliha geçici olarak göreve gelmişti.
Muharrem Sahiti
2024 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı hedefleyen ve takımın başına önemli bir teknik direktör getirmek isteyen Kosova Futbol Federasyonu'nun listesinin ilk sırasında iki Türk var.
Primoz Gliha
Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal'la temasa geçen Kosova'nın bugün de Sergen Yalçın'la temas kurması bekleniyor. Kısa süre önce Beşiktaş'la yollarını ayıran Yalçın'ın teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu.
Kosovalı yetkililerin Ersun Yanal'la yaptığı görüşmenin ise oldukça olumlu geçtiği belirtiliyor.