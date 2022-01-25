Larin’le ilgili iddia gündeme bomba gibi düşecek! Menajerinin G.Saray, Fenerbahçe ve Trabzon’la görüştüğü öne sürülüyor

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'le yaptığı pazarlıklardan şu ana kadar sonuç alamadı. Yapılan tüm görüşmelerde yüksek maaş talebiyle Siyah- Beyazlılar'ın tepkisini çeken menajer Mavromaras'tan gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldiği öne sürülüyor.
LARİN'IN BİLGİSİ YOK!
İddialara göre Kanadalı menajer; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la temasa geçti ve 3 kulübe de Cyle Larin'i teklif etti. Yaşanan bu gelişmeyle ilgili Larin'in bilgisi olmadığı, Mavromaras'ın piyasayı kızıştırmak amacıyla bu adımı attığı öğrenildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şu anda Beşiktaş'la sözleşmesi devam ettiği için Larin konusunda herhangi bir adım atmadığı belirlendi. Ancak Kanadalı yıldız ve Siyah-Beyazlılar arasındaki görüşmeler resmen olumsuz sonuçlanırsa, 3 kulüpten de teklif gelebileceği ifade ediliyor.
ÖNEMLİ FARK VAR
Menajer Mavromaras, Beşiktaş'la yaptığı son görüşmede 2 milyon 750 bin Euro'luk talebini yinelemişti. Başkan Ahmet Nur Çebi ise son olarak bonuslarla beraber 2 milyon Euro'ya kadar çıkmış ve "Artık bu son teklifimiz" ifadesini kullanmıştı. Larin konusunda yaşanacak yeni gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.