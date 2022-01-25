Larin’le ilgili iddia gündeme bomba gibi düşecek! Menajerinin G.Saray, Fenerbahçe ve Trabzon’la görüştüğü öne sürülüyor





LARİN'IN BİLGİSİ YOK!

İddialara göre Kanadalı menajer; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la temasa geçti ve 3 kulübe de Cyle Larin'i teklif etti. Yaşanan bu gelişmeyle ilgili Larin'in bilgisi olmadığı, Mavromaras'ın piyasayı kızıştırmak amacıyla bu adımı attığı öğrenildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şu anda Beşiktaş'la sözleşmesi devam ettiği için Larin konusunda herhangi bir adım atmadığı belirlendi. Ancak Kanadalı yıldız ve Siyah-Beyazlılar arasındaki görüşmeler resmen olumsuz sonuçlanırsa, 3 kulüpten de teklif gelebileceği ifade ediliyor.